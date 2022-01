AMLO: "Economía no se detendrá por el Covid-19"

Aseguró que la ola de contagios no va a afectar la economía

En su regreso a las conferencias matutinas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que la alza exponencial en los contagios por Covid-19 no van a detener la economía de México.

Fue luego de uno de los cuestionamientos de la prensa sobre la perdida de empleos ocurrida en el pasado mes de diciembre cuándo AMLO reconoció que sí hay afectaciones en ciertos sectores de la economía pero señaló que serán transitorios.

Recordemos que el pasado 5 de enero como te informamos en La Verdad Noticias, López Obrador admitió una perdida de 300 mil empleos por outsourcing en diciembre del 2021, por lo que es "preocupante" en temas económicos la situación que prevalece en este inicio de año.

"Economía no se detendrá": AMLO

Fue en Palacio Nacional durante la conferencia que se transmite en el canal de You Tube de Presidencia que el mandatario dijo "Yo pienso que no van haber muchas bajas, despidos, porque aún con esta nueva ola de contagios no se ha detenido el crecimiento de la economía,. Hay afectaciones en restaurantes y en ciertos sectores, pero también va a ser transitorio, no va a durar".

En el mismo sentido agregó que más allá de una perdida de empleos, el país se encuentra recuperándose, "Hay una recuperación poco a poco, todavía hay una perdida de empleos pero nada por el orden de los 4 mil y hay una recuperación, espero que terminemos el mes sin pérdida de empleos", puntualizó.

Finalmente dijo que no la situación igual comparada como cuándo se impuso la variante Delta, "No veo que se presente la misma situación que con la variante Delta que sí hubo muchos despidos, no va a suceder eso, no está sucediendo lo que padecimos en diciembre y no fue por el Covid-19 es lo que siempre hacen las empresas de despedir a los trabajadores para que no se les paguen aguinaldos u otras prestaciones".

Desempleo en México

Según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el pasado mes de diciembre más de 312 mil 902 empleados formales se quedaron sin trabajo lo que comparado con el mismo mes pero del año 2020 es mayor ya que en ese entonces la perdida de trabajos llegó hasta los 277 mil.

A pesar de estas cifras, el mandatario federal y el director del IMSS, Zoé Robledo han asegurado que son datos "favorables" en términos absolutos desde 2016 y en términos relativos desde 2015.

