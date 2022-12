AMLO: Dos Bocas estará operando a “toda su capacidad” a mediados de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que a mediados del 2023 la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, estará operando “a toda su capacidad”.

En La Mañanera de este martes, el primer mandatario dijo que las empresas ICA, Techint y Samsung están trabajando en la integración de la refinería de Dos Bocas, en la que se invirtieron 11 mil millones de dólares.

“Se va avanzado en la integración, es una obra magna, pues no hay en el mundo – de nuevo lo tengo que decir, una obra así (…) Lleva tiempo también el periodo de prueba, pero yo espero que el año próximo ya esté produciendo a toda su capacidad, que podemos tener a más tardar a mediados del año próximo, pero tenemos tiempo para que antes de terminar vamos tiene como un año para estarla operando”.

Indicó que con esta obra magna, única en el mundo para procesar 340 mil barriles, el propósito de que México a finales del año sea autosuficiente en gasolina y diésel.

-Respecto al primer barril que se va a producir en Dos Bocas, la secretaria Rocío Nahle dice que va a ser en este diciembre, se le cuestionó.

“Ojalá, brincos diera. Yo tengo la información de que vamos a ver cómo va el trabajo de integración a lo mejor a eso se refiere.”

López Obrador insistió en que el próximo 23 de diciembre realizará una gira de supervisión a la refinería de Dos Bocas.

-¿Y elevó mucho el crecimiento de los insumos, presidente? ¿Cuánto? ¿En qué porcentaje?, se le cuestionó.

“No, porque afortunadamente comenzamos a tiempo; si no, no hubiésemos podido. Porque esta obra, que va a significar una inversión de alrededor de 11 mil millones de dólares, si la hiciéramos ahora nos costaría el doble y no la haríamos en el tiempo. Pues ya está. Y el lugar que se escogió, la terminal de Dos Bocas.”, comentó.

