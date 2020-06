AMLO: Deseo con toda mi alma que termine la pesadilla del COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que desea con toda su alma que termine la pesadilla de la pandemia del Covid-19, la cual ha dejado miles de muertos en México y el mundo; de igual manera celebró que la curva de contagios se haya aplanado y que los hospitales no se saturaran.

“Deseo con toda mi alma que ya termine esta pesadilla del COVID, porque duelen mucho los decesos”, expresó AMLO durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Pero “estoy optimista, porque hemos actuado de manera responsable y eficaz. Los técnicos, los médicos, los científicos han logrado el aplanamiento de la curva de contagios de Covid-19”, aseguró el presidente López Obrador, luego de que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez presentara un informe sobre el desarrollo de la pandemia.

“Creo que lo que aquí ha dicho el doctor Hugo López-Gatell fue un logro. Desde luego no quisiéramos que nadie se enfermara, menos que se perdieran vidas, eso nos duele mucho. Es muy triste”, mencionó.

México dio ejemplo para combatir la pandemia

López Obrador sostuvo que México “está dando un ejemplo en el mundo, porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales, sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza, con la participación voluntaria, consciente de los ciudadanos.

“Esto no se logró en otras partes del mundo, no hay que olvidarlo. En otros países se estableció el toque de queda, se confinó a la gente en sus domicilios y no podían salir o podían salir una o dos veces a la semana, y eso un miembro de la familia”, recalcó.

En México, dijo, “se fue llamando al pueblo a que actuáramos con responsabilidad. Hay todo un debate, y bien, sobre si las estrategias que se aplicaron fueron las correctas. Diría que hemos actuado de manera responsable y eficaz”.

Sostuvo que duelen mucho los mexicanos que fallecieron por Covid, pero también, “muchos se salvaron, porque no se saturaron los hospitales, y fue por las recomendaciones de los médicos, de los responsables del sector salud.

AMLO agradece a médicos por su labor

Asimismo, el presidente volvió a reconocer la labor de los trabajadores de la salud que arriesguen su vida para salvar la de otros, por lo que los llamó “héroes y heroínas, y yo deseo que termine ya toda esta pesadilla”.

También comentó que el sector agropecuario es el menos afectado por la crisis económica provocada por la pandemia. “Estamos pendientes para que no falten los alimentos. Afortunadamente el sector agropecuario ha resistido más”.