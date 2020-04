AMLO: Coronavirus es solo una crisis transitoria económica y de salud pública

Durante la ‘mañanera’, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país es una crisis transitoria económica y de salud pública, por lo que aseguró que su gobierno se prepara para enfrentar la crisis con hospitales, camas y equipos para atender a pacientes con este virus.

La estrategia de salud no la están dictando los políticos, sino los especialistas. Conferencia matutina. https://t.co/RaUnFou6m5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 2, 2020

"Quiero primero darle confianza al pueblo de México de que se trata de una situación pasajera, si quisiéramos ser más profundos diría una crisis transitoria de salud pública, incluiría también lo económico."

“Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas”, afirmó AMLO.

Aseguró que su gobierno está dedicado de tiempo completo para atender esta emergencia sanitaria “para que no nos falten camas, ventiladores, y podamos atender a los infectados graves. Tenemos proyecciones de lo que se necesita, vamos bien en ese propósito”, aseguró.

Llama AMLO a quedarse en casa por coronavirus

A pesar de ello, el López Obrador exhortó a los ciudadanos a reforzar las medidas establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, principalmente el no salir de casa si no es necesario, con el fin de evitar la propagación del Covid-19, hasta ahora, dijo, “se está portando la gente al cien, se está demostrando que es un pueblo consciente, no es un pueblo irresponsable, indolente”.

También informó que ya se resolvieron los problemas que se tenían en el país sobre el abasto de gel antibacterial luego de que un empresario azucarero dispuso de una planta de producción de alcohol, “ya está llegando el alcohol para no tener desabasto, ya tenemos alcohol suficiente para desinfectar, para usarlo como gel", dijo.

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador señaló que, además de atender la salud pública, también es importante la reactivación económica y "continuar con el proceso de transformación del país que es fundamental", por ello, anunció que el domingo dará detalles sobre el plan de reactivación económica durante su informe trimestral que se llevará a cabo en Palacio Nacional a las 17:00 horas.