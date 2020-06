AMLO: Continuarán apoyos a víctimas de desaparecidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que continuarán los apoyos económicos destinados a víctimas de personas desaparecidas, a pesar del reciente decreto de austeridad con el que se contempla una reducción del 75 por ciento al presupuesto de los rubros 2000 y 3000.

Derechos humanos, prioridad en la 4T: AMLO

Durante la conferencia matutina, AMLO resaltó que para su gobierno es prioridad atender los temas relacionados con derechos humanos, por lo que no eliminará ni reducirá el presupuesto para estas áreas, como lo ha denunciado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“No solo mantienen su presupuesto los 38 programas prioritarios de gobierno, tienen un incremento de 50 millones de pesos, ahí está derechos humanos”, aseguró.

López Obrador resaltó que el decreto fue mal interpretado, por lo que dejó en claro que la reducción de recursos solo es para gastos de operación y de servicios generales, “porque los derechos humanos se consideran como prioritarios en el decreto y no aplica para los proyectos prioritarios; hubo un problema de comunicación”, resaltó.

Agregó que lo que se busca es que no hay manejo discrecional y transparentar el manejo de recursos federales, “que Hacienda recoge todos los recursos y entrega los apoyos de manera directa, si es una persona desaparecida, se les está entregando un apoyo de conformidad con la ley, pues entregarlo de manera directa, ya sin intermediarios (…) porque sí hay un cuestionamiento de que se está administrando mal este aparato (CEAV)”.

Y es que resaltó que durante el periodo neoliberal, “para todo creaban apartados”, y la CEAV no fue la excepción, “está un coordinador general, un director de atención a familiares, director de investigación, director de relaciones públicas, asesores, cinco o diez asesores, y abajo seguía la estructura, entonces el dinero, vean cómo está el Ifetel, es una araña”, dijo.

Segob se reunirá con familiares de víctima

Durante la mañanera, López Obrador anunció que este jueves, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), se reunirá con familiares de víctimas que desde hace una semana mantienen un plantón afuera de Palacio Nacional.

“Conozco sus peticiones, no deben de preocuparse porque no van a suprimirse los recursos destinados a familiares de víctimas, no se suprime. Hubo una mala información como todo, distorsionan las cosas”, insistió el presidente.