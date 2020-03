AMLO: Consejo de Salubridad General definirá hoy nuevas medidas ante el Covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que este lunes sesionará el Consejo de Salubridad General donde se presentará un balance del impacto que ha tenido la Fase 2 de la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país y se definirán nuevas medidas para afrontar la crisis sanitaria.

Consejo de Salubridad definirá acciones contra el Covid-19

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador resaltó que por el momento todos los ciudadanos deben atender las recomendaciones la Jornada de Sana Distancia para evitar que continúen los contagios de coronavirus.

Aseguró que México tiene ventajas respecto a otros países, que le permitirá tener mejores condiciones, según dijo, para enfrentar al coronavirus. Destacó la edad promedio del país que se ubica en 28 años, en tanto que en países como Italia, España o Estados Unidos, aseguró, supera los 40 años.

De esta manera, AMLO hizo un llamado a los mexicanos a que únicamente tomen y difundan información oficial y evitar caer en desinformación que, según el presidente, es impulsada por los conservadores.

“Hay una campaña de los corruptos en contra nuestra, son capaces hasta de difundir noticias falsas. No estoy inventando nada, ¿Qué no habían dado a conocer la muerte de una persona que afortunadamente sigue vivo? No hay ninguna confusión, aquí estamos constantemente informando. Los que distorsionan son los que quieren que nos vaya mal.

"Se van a tomar medidas a partir del diagnóstico y el análisis de la situación que presenten los científicos. Ellos son los que van a recomendaron", dijo López Obrador.

AMLO descarta uso de la fuerza por coronavirus

Por otra parte, Andrés Manuel descartó que se vaya a implementar la fuerza pública para obligar a los ciudadanos a permanecer en casa durante la Fase 2 o 3 del coronavirus.

No vamos a permitir que se lucre con la crisis. Conferencia matutina. https://t.co/UzX8qkY188 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 30, 2020

“Eso sí se los puedo adelantar. No estado de sitio, nada de autoritarismo, todo por la razón y el derecho. Tenemos que persuadir. Afortunadamente tenemos el apoyo de la gente, nos escuchan. Si no fuera así, sería un desorden, un caos”, recalcó.

Finalmente, el presidente López Obrador indicó que será el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, quien de a conocer las nuevas medidas contra la pandemia del Covid-19 en el país que defina el Consejo de Salubridad General. Este informe se dará a conocer hoy a las 19:00 horas.