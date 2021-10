AMLO: Con 17 mil elementos se reforzará la seguridad en Michoacán

17 mil elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía de Michoacán, serán desplegados en todo el estado con el objetivo de reforzar la seguridad, así lo anunció este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al presentar el “Plan de Apoyo a Michoacán”.

Y es que el jefe del Ejecutivo destacó que el problema de la inseguridad en esta entidad creció en buena medida porque se mezcló el interés de la delincuencia con el interés político.

Al respecto, el nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla informó que las arcas michoacanas tienen una deuda pública de 20 mil millones de pesos, y que existe un quebranto en materia de seguridad pública por 12 mil millones de pesos, por concepto del C5 y otros prestadores de servicios en estas áreas, en tanto que se adeuda la nómina a los maestros.

Reforzarán seguridad en Michoacán

AMLO presentó este sábado el Plan de Apoyo a Michoacán.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, detalló que se desplegarán más de 17 mil elementos en Michoacán para reforzarán la seguridad en el estado. De ellos, 4 mil 402 serán de la Secretaría de la Defensa Nacional; 4 mil 990 serán de la Guardia Nacional y 7 mil 500 serán operativos de la policía.

Todos los elementos operarán en las 12 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en la entidad, realizando acciones conjuntas y aquellas que se requieran para garantizar la seguridad de la población.

En ese sentido, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, dijo que la Décima Zona Naval en Lázaro Cárdenas cuenta con 1,997 elementos, así como con una estación de búsqueda y rescate con 21 elementos. En la unidad de protección portuaria hay 277 elementos y un escuadrón aeronaval.

No se declara la guerra al crimen organizado: AMLO

Tras anunciar el programa de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no declarará la “guerra” a ningún grupo delictivo, pues considera que esa estrategia fue "un profundo fracaso", ni tampoco establecerá algún tipo de complicidad con organizaciones criminales.

“Es muy claro: no se van a establecer relaciones de complicidad con nadie (...) No es declarar la guerra, eso ya quedó atrás porque eso, además de inhumano, resultó un profundo fracaso. Esa no es la estrategia", dijo.

Cabe señalar que el anuncio de este reforzamiento de la seguridad en Michoacán se da luego de que la entidad ha registrado un aumento de los hechos de violencia, lo que se atribuye a disputas entre varios grupos del crimen organizado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado