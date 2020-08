AMLO: Autoridades permitieron crecimiento de ‘El Marro’

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las autoridades municipales y estatales, así como la impunidad en Guanajuato, permitieron que José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) creciera durante los últimos años, convirtiendo a la entidad en una de las más violentas del país.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo resaltó que, para acabar con la violencia, es urgente que la ley se aplique de manera homogénea y se deje de proteger a los criminales.

“Se ha acabado aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra, la ley debe aplicarse de forma pareja”, recalcó.

Antes protegían a los criminales

Y es que señaló que en administraciones como la de Felipe Calderón, se está revelando que protegían al Cártel de Sinaloa, mientras perseguían a otros grupos criminales, lo que generó aumento en la violencia.

"Se simulaba que se combatía el narcotráfico, pero solo a los que no tenían acuerdo con el Gobierno y se cometieron muchas atrocidades”, aseveró.

El presidente recordó Guanajuato se convirtió “en el estado más violento del país”, concentra el 15 por ciento de los asesinatos de México, y culpó este nivel de violencia a “las complicidades y las componendas con las autoridades municipales y estatales” del crimen organizado.

“¿Cómo fue que creció tanto este cártel al grado que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país? ¿Cómo se dan estas componendas? Con la complicidad con autoridades municipales, estatales, la impunidad”, señaló López Obrador.

Terminar con la corrupción y delincuencia, objetivos de AMLO

El primer mandatario resaltó que en medio de la emergencia sanitaria, su gobierno está combatiendo a la corrupción y la delincuencia.

“Es importante, desde luego hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos (…) Segundo, que no haya corrupción, que no haya impunidad, que la autoridad no proteja la delincuencia y que se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra, la ley tiene que aplicarse por parejo. No a la corrupción, no a la impunidad, y en todos los casos, recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública”, sostuvo.