AMLO: Aristegui, Loret, Ciro, Ramos y López-Dóriga deberían revelar su sueldo

Nuevamente solicitó a los comunicadores que transparenten sus ingresos

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que por "ética" los periodistas como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Doriga, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui y Jorge Ramos informen cuánto ganan.

Dichas declaraciones se suman a las ya realizadas en días previos luego de que LatinUs y MCCI diera a conocer un reportaje en el que mostraron como el hijo mayor del mandatario, José Ramón López Beltrán vive una vida de lujos en Houston, Texas, contrario al discurso político de la 4T.

Ante esto, al menos en el caso de Loret de Mola, como te informamos en La Verdad Noticias, López Obrador realizó una solicitud al INAI para conocer sus ingresos, que él asegura provienen de "la mafia del poder" y de la "corrupción".

"Por ética deberían de informar cuánto ganan": AMLO.

Durante la "mañanera" que se transmitió en el canal de You Tube de Presidencia, López Obrador dijo, "Sin necesidad que intervenga transparencia, el Inai, por ética ellos deberían informar cuánto ganan, (Carlos) Loret, (Joaquín) López-Doriga, Ciro (Gómez Leyva), Carmen Aristegui, cuánto ganan, a lo mejor lo de sus bienes no, aunque ayudaría mucho a saber; Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan intereses creados".

En el mismo sentido consideró que los comunicadores juegan el papel de apuntalar mediante presiones y chantajes a empresas que medran del presupuesto público.

"No es el periodista que tiene ese noble oficio para estar informando a los ciudadanos y para estar haciendo las críticas a los malos funcionarios, no, esto es distinto", expresó.

Finalmente, aseguró que no hay ningún problema que ellos ejerzan "su periodismo", incluso que "calumnien", por qué, según sus palabras, se está en una época de mentiras en el manejo de medios y de guerra sucia.

Periodismo en México

El periodismo en México es una actividad importante para la democracia, incluso se le llegó a considerar "el cuarto poder" debido a la influencia que tiene entre la sociedad pero lamentablemente se llega a ver vulnerable por la cooptación gubernamental y la violencia.

Al respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador tomar acciones por los asesinatos y ataques a los periodistas en el país.

