AMLO: Adversarios del Gobierno se quejan hasta con el Papa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional que los adversarios de su gobierno son capaces de quejarse hasta con el Papa Francisco.

AMLO comentó que fue a través del embajador de México que se enteró que esto es verdad, “van a quejarse hasta con el papa”.

Andrés Manuel habló de las personas que son adversarios en su gobierno y fue entonces que mencionó que se enteró de muy buena fuente que algunos de sus opositores se quejan de él hasta con el Papa Francisco, quien representa a la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

“Le comentó al embajador; ‘aquí vienen a decirme cosas, pero yo no les creo’... lo comento para que no crean que no sabemos. Todo se sabe”.