AMLO: 3 mil mdp se recaudarán con la reducción salarial a altos funcionarios

Unos 3 mil millones de pesos se tendrá de la reducción salarial y eliminación del aguinaldo a altos funcionarios públicos, recurso que será destinado para atender la pandemia del Covid-19 en México, detalló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de este lunes en Palacio Nacional.

Reducción salarial dejaría 3 mmdp para la emergencia sanitaria del Covid-19

“Pueden ser, nada más en disminución de los sueldos de los altos funcionarios, cerca de 3,000 millones de pesos”, dijo AMLO; posteriormente precisó que esta cifra también contempla la eliminación del aguinaldo.

Pero indicó que en los próximos días informará a cuánto ascienden las disminuciones que se les realizarán a funcionarios de alto nivel, desde subdirectores hasta el presidente de la República y así presentar la cifra oficial con la que se enfrentará la emergencia sanitaria.

Como se recordará, la semana pasada, Andrés Manuel López Obrador informó que todos los funcionarios que percibieran un salario superior a los 30 mil pesos mensuales tendrían un ajuste para que ese dinero se utilice durante la crisis generada por el nuevo coronavirus.

AMLO analiza donar parte de su salario

Durante la ‘mañanera’ se cuestionó a AMLO a que si está dispuesto en donar su sueldo como lo hizo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con cuatro de sus quincenas, para contribuir a la contratación de médicos y enfermeras para que se sumen a la lucha del Covid-19, a lo que respondió que lo podría evaluar.

Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie. Conferencia matutina. https://t.co/i31JOMXJAa — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2020

“Lo que resulte y si hace falta más, también. Nunca he tenido como fin y como propósito en mi vida obtener dinero. Respeto mucho a los que tienen dinero, no todo el que tiene es malvado, pero yo tengo esa característica, nunca me ha importado el dinero, nunca he tenido cuentas de cheque, de tarjeta de crédito, ahora porque me pagan, pero eso lo administra Beatriz, no es ese mi propósito”, destacó.

El presidente señaló que su estilo de vida es austero porque no le importan las alhajas, ropa de marca ni automóviles, en ese sentido dijo que las medidas de austeridad anunciadas el domingo se las planteó a su gabinete, y hasta ahora solo serán por este año.