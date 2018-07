A pesar de ser del PRI, Velasco se la jugó a morir por AMLO.

Manuel Velasco, gobernador de Chiapas del Partido Verde Ecologista de México en alianza con el PRI, no jugo a favor de su partido en las pasadas elecciones sino de Morena y el ahora virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y asegura “se la jugó a morir” por el proyecto político de AMLO.

El mismo fenómeno se vivió en muchos otros estados del país, donde hubo gobernadores de la región norte que tuvieron candidatos muy cercanos a ellos y que fueron postulados por Morena y… ganaron.

A AMLO no lo cuidara el Estado Mayor Presidencial

En el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador sigue la preocupación por la seguridad del virtual presidente electo ya que no aceptó la protección del Estado Mayor Presidencia, cuerpo de militares que será reintegrado a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que el equipo del tabasqueño se encuentra en busca de alternativas.

Una de estas es revivir al grupo conocido como Las Gacelas, que cuidaron a AMLO durante sus giras como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, hay una propuesta al interior del equipo de Andrés Manuel: el cuerpo de protección debe ser civil y no de alguna corporación.

La agenda en el Congreso

El presidente Enrique Peña Nieto tiene hoy la responsabilidad de un piloto en la operación de aterrizaje de una gran aeronave, que consiste en concretar una entrega-recepción de la administración federal sin sobresaltos y eficaz. Y mientras, el candidato presidencial ganador, Andrés Manuel López Obrador, dicta agenda a los políticos del amplio espectro de partidos y a distintos liderazgos sociales, sindicales y empresariales. En el Congreso, nos señalan, el tabasqueño anuncia elementos que sin duda formarán parte de las agendas legislativas en las Cámaras de Diputados y Senadores para la nueva Legislatura, que comenzará sus tareas el próximo primero de septiembre. ¿Habrá diálogo y consensos en las nuevas bancadas?

El regreso de Villarreal

El ex coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, está de vuelta en la política A pesar de que el blanquiazul no tuvo los resultados electorales deseados, en Guanajuato le fue muy bien ya que retuvo el gobierno estatal. Y ni qué decir de la buena fortuna del protagonista del escándalo de una chica llamada “Montana” en una reunión plenaria de diputados de Acción Nacional en Puerto Vallarta: le alcanzó para ser el próximo presidente municipal de San Miguel de Allende. Nos cuentan que el también ex senador obtuvo 22 mil 417 votos, lo que equivale al 37.93% de los votos.