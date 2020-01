A horas de la audiencia de García Luna en NY, cambian juez que llevará el caso

A tan solo un par de horas de iniciar la comparecencia de Genero García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, trascendió que el caso será atendido por un nuevo juez.

De acuerdo con información publicada por Notimex, ya no será Brian Cogan (juez que llevó el caso del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán), el que lea los cargos al ex miembro del gabinete del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012).

La agencia informó que ahora García Luna deberá declararse culpable o no culpable de los cargos que se le imputan ante Peggy Kuo, nueva jueza designada por la Corte, quien fuera presidenta del Consejo Federal de Abogados de la American Inn of Court y vicepresidenta de los Servicios Legales de Manhattan.

Otro cambio en el caso del ex secretario mexicano es que en su comparecencia de este viernes no estará representado por sus abogados, sino por un representante legal asignado por el propio tribunal neoyorquino, César de Castro.

La causa de que la Corte de Brooklyn, misma que enjuició a Joaquín "El Chapo" Guzmán a mediados de 2019 y lo hallase culpable, para luego condenarlo a cadena perpetua, designase a de Castro como representante legal del mexicano, radica en que la defensa de éste aún no había cumplido con los procedimientos requeridos de registro para la representación legal.

Según se informa, el abogado asignado a García Luna es un litigante con experiencia en defensa penal, litigios comerciales y de apelación, e investigaciones corporativas.

