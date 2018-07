A Alicia Bárcena, le honraría trabajar en el gobierno de AMLO.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), comentó que esta dispuesta a colaborar en la cuarta transformación de México, la cual propuso Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por lo que propone trabar junto con el tabasqueño para lograrlo.

Bárcena precisó que dependiendo de las decisiones de López Obrador al “tomar la opción”, ella puede llegar a ser la embajadora de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“A mí me honraría muchísimo poder colaborar con los esfuerzos de esta cuarta transformación, como se le ha denominado”, agregó.

Sin embargo, Bárcena descartó en ese momento dejar la Cepal para irse a la campaña del presidente virtual electo.

De cara a la presentación del informe anual de la Cepal “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, la funcionaria internacional consideró viable duplicar el monto de las pensiones a adultos mayores y un programa para jóvenes, como plantea llevar a cabo AMLO.

Consideró que estos programas, así como otras propuestas económicas de López Obrador, serán posibles con las medidas que ha planteado para lograr ahorros, disminuir el gasto corriente e impulsar el gasto de inversión.

Bárcena recordó que López Obrador la señaló como futura embajadora de México en la ONU, a lo que aclaró que en la actualidad tiene responsabilidades en la Cepal y en Naciones Unidas, organismos que no actúan en procesos electorales, pero “ahora la cosa ya es diferente, porque ya estamos hablando de un gobierno”.

“Como Cepal y a mí como mexicana me da mucho orgullo el proceso que ha vivido México, que me parece histórico, una jornada memorable en el sentido de madurez de la democracia mexicana y creo que tenemos todos, no nada más, toda la ONU, ponernos al servicio de un gobierno que se inicia, con todas nuestras fuerzas, capacidades y experiencia”, argumentó.