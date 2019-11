¡A pagar la puerta presidentes!, Mario Delgado, ya les tiene lista la factura

El pasado 7 de noviembre en las instalaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ubicada en la Ciudad de México, varios presidentes municipales viajaron de diferentes partes de la República Mexicana, para presentar ante los diputados la exigencia de más presupuesto para el 2020, pero fue un rotundo fracaso.

Los presidentes que en voz de demanda y consigna gritaban:

“Presidentes, presidentes”

Terminaron armando un zafarrancho, donde además de no conseguir acuerdos, rompieron la puerta de cristal, de la entrada al edificio A, de la Cámara de Diputados.

Respecto al hecho, ese mismo día, Mario Delgado Carrillo, Diputado de Morena, señaló que los munícipes, tenían como objetivo tomarlos como rehenes, pues indicó que ya habían bloqueado una de las puertas de entrada de la Cámara de Diputados; por lo que, los integrantes de esta, se vieron en la necesidad de prolongar su receso, pues también comentó, no conocer con presición a la persona que los convocó.

Ante los hechos ocurridos, el Diputado de Morena, Mario Delgado, declaró que el grupo de presidentes que cometió estos actos en contra de la puerta de acceso, ahoran deberán pagar por ella; pues señaló, que les tendrán lista la factura de la puerta que rompieron:

“…a ver si nos ayudan a pagarla”.

Únete a nosotros en Instagram

Respecto a las peticiones que demandan los involucrados en el altercado, comentó que se están revisando, pues ante la situación actual del país, y en congruencia, con lo convenido por el gobierno actual de México de no aumentar impuestos, no endeudarse , y el compromiso que tienen con los mexicanos de no hacer “gasolinazos”, les dejan poco trecho de maniobra, y es difícil aumentar el gasto público.

Te puede interesar: Clima 12 de noviembre: se esperan lluvias y frío en gran parte de México

También, puntualizó que el gobierno anterior, en manos del expresidente Enrique Peña Nieto, se basa en realizar “gasolinazos” cuando fuera necesario, para adquirir más recursos; acción que el gobierno actual, no pretende ejercer.