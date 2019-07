15 de septiembre nuevo encuentro de AMLO con el pueblo





Que le vaya bien a la Bolsa, al peso, a México, resaltó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que 22 compromisos de 100 que hizo se cumplirán, al tiempo de manifestar que el 15 de septiembre por la noche para conmemorar el Grito de la Independencia, ya se quedó para otra vez, para reunirse con la ciudadanía.

Además de que expuso, en el evento del 1 de julio, los músicos y los cantantes como Margarita la Diosa de la Cumbia, entre otros, no cobraron, porque ahora que son gobierno si se invita a otros cantantes y músicos , a lo mejor asistirían, pero lo importante es que en el caso de Margarita, “nos aceptó cuando todavía no éramos gobierno, pero todos cooperaron”.

“Se tiene que pagar lo del sonido, lo templete, no hubo reparto de despensas, ni de tortas, refrescos, ni se pasó lista, no se repartieron bolis”, informó sobre este tema.

Cuidar recursos del pueblo

En cuanto a los gasoductos dijo que se recurrió al arbitraje para cuidar el presupuesto, dijo que se puede llegar a un acuerdo, aunque siga la vía legal, pero pidió a las empresas que se considere que se deben de cobrar precios justos.

Lo anterior no signifique que dejen de ganar, que se estandaricen utilidades, porque en México van a ganar más, ¿por qué a México se le va a cobrar más que en otros países? Se preguntó, al tiempo de instruir al titular de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett para que se dialogue.

Pero insistió que hay muchas maneras de abastecernos de gas, por eso es mentira que México no se quedará sin este combustible, por eso se reunirá con el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. “No queremos confrontación con la iniciativa privada, pero a nosotros nos toca representar a los ciudadanos y cuidar el presupuesto”.

Productos básicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que algunos productos básicos si han subido como es el pollo, incluso que en Nezahualcóyotl, Edomex, una asociación de expendedores lo fue a ver para que se hiciera algo, porque estaba bajando el consumo.

Dijo que ayer vinieron y se pusieron en comunicación con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para que resolviera ese problema.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, por su parte, reconoció que si es así, por lo que al aumentar la demanda en el mercado doméstico, pero no es una presión inflacionaria, por lo que incluso la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, ya autorizó cupos para que se importara este producto.

La naranja, azúcar, pollo, aguacate, es donde se más se puso atención, destacó.

El presidente López Obrador por su parte destacó que ha bajado la inflación bajo de 5 a 4 por ciento la inflación, disminuyó porque hay control en el precio de los energéticos.

“Si no aumenta la gasolina, diesel, luz y gas en términos reales, hay control”, porque si aunque mejore el salario, no hay más capacidad de compra.

Por eso dijo, en estos meses se ha fortalecido la economía popular, pero reconoció, es tanto el rezago que todavía falta. Antes hace 23 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 55 kilos de tortilla, pero ahora a pesar de que el salario mínimo aumento 16%, solo alcanza para 6 kilos de tortilla.

Expuso que para recuperar el poder adquisitivo del salario tiene que ser poco a poco. Recalcó que en el Centroamérica, el salario mínimo es al doble casi, “pero todavía siguen defendiendo ese modelo corrupto neliliberal”, destacó.

Además aclaró que “luchamos por construir una auténtica democracia no para hacer una dictadura”, resaltó.

Manta al presidente

Se acabaron los exterminios, las razias, las masacres, vamos a proteger a los ciudadanos con la Guardia Nacional y aunque haya reacciones de la delincuencia, se va a actuar con prudencia y con firmeza, al tiempo de confesar que hace poco le dejaron una manta frente a su casa en Tlalpan, “pero no por eso no hay que amedrentarse”, ya que destacó, “ya hasta se me había olvidado”.

Pero eso depende, aclaró, de cómo lo vea uno, “sin balandronadas, voy a decir que tengo miedo como todos los seres humanos, pero también no soy un cobarde”, por eso, insistió, pueden seguir apareciendo eso de las mantas, pero lo importante resaltó, que se hace un llamado a que todos se porten bien, “ya ni siquiera gustan esas series, ahora ya es otra cosa, estamos en el tiempo en que se reconoce a quienes se porten bien en todos los terrenos”.

“Se acuerdan que aquellos que se portaban mal hasta se les admiraba, ahora ya no, ahora hay un cambio de mentalidad, por eso los que se portan mal ya no son bien vistos, por eso no hubiera sido posible acabar con el huachicol, porque no ya no se tolera, no se acepta, por eso los que ponen las mantas o actúan así no son bien vistos por la población y la gente, además de que hacen sufrir mucho a sus familiares y mamás.

“Ahí andan las mamacitas porque están detenidos, porque no les hacen justicia, sufren mucho las mamás”, por eso hizo un llamado a “portarnos bien, porque no es valentía haciendo sufrir al prójimo, ya chole con eso”, hay alternativas; hacer a un lado ese lujo barato, durante un tiempo tener dinero, que tienen las trocas, las alhajas, eso no es felicidad verdadera, la verdadera es estar bien con el prójimo y con nuestra conciencia”, reiteró.

Expuso que su pasado informe no aceptó que fuera en Cadena Nacional porque eso era antes, ya que al regresar de Oaxaca de que se había decidido eso, pero habló para que no se llevara a cabo esa “cadena nacional”, porque no tenemos que seguir con lo mismo, además de que no le quiero dar motivos a los conservadores y voceros, porque ya estaban preparándose para la campaña.

Es un camino del todo nuevo, no del camino trillado de siempre, es romper el molde de la vieja política. “No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, destacó.

Celebra AMLO a la no imposición de aranceles

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el presidente de Estados Unidos Donald Trump, este también apoyando la cooperación para el desarrollo y que haya dicho que la imposición de aranceles se va alejando, “porque no queremos la confrontación, vamos a buscar el dialogo, no queremos guerra de aranceles; insistió.

Por eso dijo que agradecía que el presidente Donald Trump que diga que se aleja la imposición de aranceles, porque lo que interesa es el bienestar del pueblo, porque ya cuando sea insoportable y si esta de por medio la dignidad, la soberanía, ahí todos los mexicanos a cerrar filas y vamos todos juntos a hacer valer nuestra dignidad y nuestra soberanía. “Nada de balandronadas, lo cortés no quita lo valiente”, destacó.