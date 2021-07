Cuando nos cuestionamos sobre qué dice la grafología sobre la firma de AMLO, es importante saber que la grafología, es la ciencia que estudia la personalidad por medio de la escritura.

De acuerdo con expertos en la materia, la firma del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador revela que este es ansioso, optimista y hasta cruel. En una comparación tras su derrota en 2006, la firma presenta cortes lo que implica que mantenía una “gran intuición” que disminuyó.

Días antes de ganar la última elección, en una carta escrita por AMLO presidente de México, la firma revela a un hombre “abierto al cambio, más flexible, optimista”.

¿Cuál es la firma de AMLO?

Firma del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la popularidad de AMLO desde que es presidente de México ha cambiado, al igual que su firma. En su rúbrica actual se aprecian cambios radicales tales como buena adaptación entre los pares de opuestos, rutinario, hoy por hoy se deja llevar por su instinto ignorando a su alrededor.

Muestra una reacción voluntaria contra su estado de cansancio, desaliento contra el que lucha y se recupera volviendo a caer sin tratar de perder voluntad, tenacidad, energía, rectitud, coraje y sentido de disciplina pudiendo traducirse en terquedad, obstinación, precipitación e imprudencia, combativo y vengativo con falta de flexibilidad.

Análisis grafológico de la firma de AMLO

AMLO modificó su firma, lo que implica un antes y un después ya en la presidencia

Los últimos estudios sobre la rúbrica de AMLO una vez que se encuentra en la presidencia de la República denotan también que está “estresado, está tratando de comunicar” y se mantiene tajante, cruel (no en sentido peyorativo), directo y ansioso.

En su firma, hay también un aspecto positivo denota voluntad, tenacidad, energía, coraje en sentido negativo se pueden traducir dichos trazos en terquedad, obstinación, vengativos, inflexibles hasta llegar a la dureza, ostenta buena capacidad de mando, una característica es que es fiel a sus principios.

Sin duda alguna, AMLO se ha empeñado en demostrar que tiene el control y que goza de buena salud para dirigir al país.



Firma de Peña Nieto

La firma de Enrique Peña Nieto presenta características de agresividad

Otro de los personajes políticos del que se ha realizado análisis de su firma es la del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, esta revela es muy característica de los sujetos con personalidad narcisista. De principio a fin muestra una postura al parecer firme, pero presenta cierta inclinación, hay algo que está desviado, no es recto.

La firma de Enrique Peña Nieto muestra agresividad, su firma nos habla de que es un sujeto temperamental, que reacciona a la más mínima provocación; su firma denota una personalidad de un sujeto vengativo, y que está dispuesto a lograr sus objetivos sin importarle los medios. Una búsqueda del poder por el poder.

Lo que más resalta en su firma es la ausencia de identidad, tal parece que él es solo principio y fin, entrada y salida, portada y contraportada, pero en medio no existe nada, no hay esencia, no hay fundamento, solo apariencia; presenta una identidad difusa.

El punto al final de su firma nos habla de que la sexualidad es muy importante en su vida. Es un sujeto con ideas cuadradas pero lo que más llama la atención es la ausencia de identidad, su agresividad y los parapetos en los que sustenta su vida.

Ahora que ya conoces qué dice la grafología sobre la firma de AMLO y Peña Nieto puedes comprar y determinar si los análisis de los expertos son correctos.

