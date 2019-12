Pepe Mujica dice que es un DISPARATE clasificar a los cárteles como terroristas

El expresidente de Uruguay, José Mujica, durante su visita a México, manifestó que está en desacuerdo de clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas.

Al ofrecer una conferencia magistral en la Universidad Iberoamericana este lunes, el exmandatario uruguayo mencionó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la capacidad de sorprender a muchos con los mensajes que publica a diario en su cuenta de Twitter.

Así lo afirmó al recordar las intenciones del dirigente estadounidense por catalogar los cárteles dedicados a la venta y producción de drogas, como grupos terroristas, lo que apuntó que se trata de una postura carente de sentido, incluso la calificó como un disparate.

"El señor Trump tiene una enorme capacidad de sorprendernos todos los días con su Twitter. Y entre las sorpresas, demasiado frecuentemente hiere ciertas tradiciones latinoamericanas y también obviamente mexicanas. Nunca debió haber dicho el disparate que dijo".

El expresidente de Uruguay indicó que es un disparate que los cárteles sean calificados como terroristas en una conferencia

SUERTE Y COMPRESIÓN AL PUEBLO MEXICANO DESEA MUJICA

Mujica, quien también estuvo presente en el primer informe de AMLO, deseó y recomendó al pueblo de México tener "compresión" y "tolerancia" para resolver los problemas que se presentan en el país, así como lidear con el gobierno de EEUU.

Asimismo, rechazó emitir una opinión relacionada con las políticas aplicadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como invitado era su deber mantener una postura respetuosa.

Aunque deseó que el mandanto de AMLO cuente con la suerte y sobre todo, la compresión y apoyo de la ciudadanía.

Te puede interesar: Exponen gasolinera de Mérida en la ‘MAÑANERA’ de AMLO; no se dejó verificar

"Yo no quiero hablar de López Obrador porque no me conviene hablar porque tengo que respetar la casa en la que estoy. Porque tengo que desearle suerte y compresión al pueblo mexicano, que vaya que tiene problemas para que yo venga a tirarle más".