"La justicia llegará a Solidaridad tras los pasos de saqueadores": Cristina Torres

Siguen las ingadaciones contra los que se aprovecharon de su función pública en la pasada administración.

Las denuncias contra ex funcionarios municipales de Solidaridad por peculado de más de 500 millones de pesos siguen su curso, están implicado 12 ex funcionarios, de los que 5 están involucrados en todas las carpetas de investigación, y se han girado 4 órdenes de aprehensión contra los que se encuentran prófugos o amparados.



La presidenta municipal de Solidaridad Cristina Torres Gómez, confió en que más temprano que tarde los ex servidores públicos que dañaron las arcas del municipio pagarán por lo realizado, a la vez que pidió nuevamente que todo ciudadano que los haya visto, denuncien su paradero.



En el contexto de la llegad de Roberto Borge a la Ciudad de México, luego de ser extraditado de Panamá, la presidenta municipal expresó: “La justicia llega y se inician todos los procedimientos tanto locales como federales. Los quintanarroenses nos merecemos que los daños se resarzan y que haya justicia”.



Y les mandó un mensaje a los prófugos “(quiero) decirle al resto de los funcionarios que están prófugos que la justicia va a llegar y que estamos confiados en que tarde en temprano se hará justicia, y pedimos una vez más a los ciudadanos que indiquen donde están los prófugos y que vengan a reparar el daño causado”.



El estatus de las denuncias

En el caso de las denuncias que las autoridades municipales han presentado contra de ex funcionarios, 4 de estos de primer nivel ya tienen órdenes de aprehensión giradas, mientras que otras en procesos los dictámenes técnicos.



Los periciales y dictámenes técnicos son para aquellas que tienen que ver con detectar la ruta del dinero sustraído con operaciones inexistentes, que consistieron en pasar por la caja una serie de operaciones que no fueron prestadas ni realizadas en beneficio de la población y no hay respaldo legal ni físico de ellas.



Se han boletinado algunas empresas por parte de haciendo de aquellas que no tienen el respaldo correspondiente, y con otras se devuelve el recurso como en el caso de la empresa a la que no se le entregaron los recursos descontados a los trabajadores por servicios de seguros de vida.



Por el momento el municipio ha justificado el peculado de 500 millones de pesos, pero la cantidad se podría duplicar con los elementos de prueba y denuncias que se agregan.



La presidenta municipal Cristina Torres expresó que se busca que los causantes del daño sean apresados, pero también que devuelvan lo que se llevaron.



“Nosotros también queremos que se haga justicia, pero de nada sirve tener a alguien en la cárcel pero que no repare el daño; queremos que repare el daño causado también”.



Algunas obras no realizadas

Entre las obras no realizadas por el pasado gobierno, pero que el dinero no se encuentra, son domos en distintos parques, además de parques reportados como construidos pero que no hay tales.



Hubo desvíos de recursos para obras que no se hicieron con dinero etiquetado, como camellones de la 115, ahondó la autoridad.

En el caso del municipio, hay delitos locales y federales, casos que seguramente se resolverán a la par.

LOS PRINCIPALES INVOLUCRADOS

-Mauricio Góngora Escalante (Ex presidente municipal).

-Rafael Castro Castro (Ex presidente municipal interino).

-Gabriel Castro (ex tesorero y amparado).

-Juan de Dios Huitrón Sánchez (Ex Contralor).