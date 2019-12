¡Feliz Navidad! políticos de México mandan sus mejores deseos en redes

Por Nochebuena y Navidad, politicos de México han enviado en redes sociales sus mejores deseos para todas la familias mexicanas, dejando en claro que estas épocas decembrinas son únicas para compartir con nuestros seres queridos.

El primero en mandar un mensaje fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien utilizó su conferencia matutina para pedir conciliación y solidaridad para los mexicanos.

“Muchas felicidades a todas, a todos los mexicanos, a todas las familias, a todos los compatriotas, que este día por la noche, sea un día de amor, de conciliación, de encuentro, de reconciliación, que sea bello, de alegría, de felicidad”, declaró AMLO.

Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia en las elecciones del 2018 y esposa del ex presidente Felipe Calderón, utilizó su cuenta oficial de Twitter para mandar buenos deseos a los mexicanos.

“Hoy y mañana solo enviaré mensajes alusivos a la Navidad que es un gran acontecimiento en el que creo y les comparto a todos -sin distinción alguna- mi alegría. Feliz Navidad”, escribió la ex primera dama de México.

POLÍTICOS REBELDES EN NAVIDAD

A pesar de que la comunidad católica celebra este 24 de noviembre la Nochebuena y el 25 Navidad con el nacimiento de Jesus, el ex presidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter un mensaje para la comunidad Judía en México.

“Muchas felicidades a la Comunidad Judía de México que celebra y enciende hoy la tercera vela del Janucá. Que el aceite perdure e ilumine al Mundo y la vida de todos.”, expresó Calderón.

Otro de los políticos que decidieron no expresar sus buenos deseos en redes sociales fue el también ex presidente Vicente Fox, quien se mantiene fuera de las redes sociales desde días atrás, supuestamente, por las acusaciones en contra de su ex funcionario García Luna, quien posteriormente trabajó en el gobierno de Felipe Calderón.

