Cuestiona AMLO silencio de la OEA y la Unión Europea ante crisis de Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a cuestionar el inactuar de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos sobre la crisis social que vive Perú

“Volvemos a lo mismo ¿Dónde estaban? ¿Dónde están ahora con lo que está pasando en Perú?. No ven, no oyen, no hablan, son como floreros, están como de adorno. Hay democracia cuando les conviene”

Al ser cuestionado sobre el agradecimiento que le hizo el depuesto presidente Pedro Castillo, López Obrador comentó en su conferencia matutina que es necesario continuar con la demanda del retorno a la democracia en Perú, tal y como lo convocó el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy