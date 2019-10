AMLO trabaja 16 horas diarias para no reelegirse

El presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja 16 horas al día y descansa ocho, así que no es necesaria una reelección, pues está "haciendo como dos sexenios", dijo.

En su encuentro este domingo con los pueblos Seri, Pima, Pápago, Kikapú y población indígena migrante en Hermosillo, Sonora, aprovechó para presumir que será antes del 2024 cuando queden sentadas las bases de un cambio verdadero que difícilmente otro gobierno pueda modificar.

"Trabajamos 16 horas y usamos 8 para descansar, si así lo hacemos nos va a rendir el tiempo, y no va hacer falta que, como algunos dicen, que voy a reelegirme, no. Yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección”