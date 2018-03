Un feminicidio más en Tamaulipas

Mataron a una señora, de 55 años de edad. Aquél día faltó a su trabajo al cual iba de manera puntual.

Te puede interesar

Con múltiples golpes y lesiones fue encontrado el cuerpo sin vida de la señora Guillermina, de 55 años de edad, quien no llegó a su trabajo doméstico, lo que generó inquietud entre sus familiares y patrones. Fue en la calle Obregón de la colonia Unidad Nacional, en esta ciudad tamaulipeca, donde se suscitó el hallazgo. El presunto homicida, que se presume sea su pareja sentimental, no tuvo tiempo de esconder los restos y tras ver que estaba inerte, huyó del lugar. La trabajadora doméstica desde temprana hora se dirigía a cumplir con sus labores cotidianas en una residencia de ese sector al que puntualmente llegaba todos los días, situación que al no presentarse provocó inquietud entre quienes las esperaban y conocían. Fue la patrona de la mujer quien reconoció el cuerpo, el cual fue abandonado a escasos metros de una sucursal bancaria, hecho que provocó que la gente que observó el cuerpo llamara a las autoridades investigadoras. Nadie la pudo ayudar, pues al parecer fue golpeada hasta quedar sin vida, y el principal sospechoso es quien fuera su pareja sentimental. Personal de la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas investiga el feminicidio de la trabajadora doméstica. En la zona sur de Tamaulipas, existe una alta preocupación social por el índice de violaciones y homicidios de mujeres, la mayor cantidad son en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, donde menores de edad se ven afectados principalmente por familiares cercanos. La Directora General del IMT, María Elena Figueroa Smith reconoció que esa región tamaulipeca es de las más conflictivas en cuanto a los abusos, lo que llevó a esa instancia a realizar un diagnóstico enfocado principalmente a los daños a infantes. Luego que el Congreso de Tamaulipas aprobó en años anteriores un incremento a la penalidad contra quien cometa el delito de feminicidio, ahora se sanciona con 50 años de cárcel. En Tamaulipas los homicidios dolosos en contra de mujeres se han incrementado de manera alarmante desde hace algunos, de acuerdo información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, tan solo en el periodo de enero a noviembre del 2015, se registraron 637 muertes, según lo establece un documento, del cual se tiene copia. En él se establece los municipios con mayor cifra de decesos de féminas, como son Matamoros (145); Reynosa (79); Nuevo Laredo (76); zona conurbada Tampico, Madero y Altamira (67); Río Bravo (65) y Victoria (52).