Suspenden spots de Miguel Ángel Mancera

El Instituto Nacional Electoral ordenó retirar 3 spots, los señaló como 'promoción personalizada'

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la suspensión inmediata de promocionales de radio y televisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, referentes a su Quinto Informe. En sesión extraordinaria, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que su contenido podría constituir promoción personalizada, así como afectar el principio de equidad en la contienda electoral en curso. Con base en lo anterior, la comisión ordenó el retiro inmediato de las versiones 4, 5 y 6 difundidas en radio y televisión o en cualquier otro medio de comunicación en el que se haya ordenado o pagado para su difusión. Asimismo, vinculó a las concesionarias de radio y televisión para que en un plazo que no podrá exceder de 12 horas, a partir de la notificación formal, suspendan la difusión de los promocionales identificados como dichas versiones. Por unanimidad de los consejeros Adriana Favela, Claudia Zavala y Benito Nacif concedieron las medidas cautelares solicitadas por Morena respecto de tres de seis versiones de spots denunciados. De un análisis preliminar se determinó que el contenido de tres versiones se ajusta a los parámetros y reglas previstos legalmente para dar a conocer los informes de labores de los servidores públicos. Sin embargo, consideraron que el contenido de tres de los promocionales no hace mención a las acciones concretas realizadas por su administración, sino se enfocan a expresar su forma particular de pensar y de encarar diversos problemas. Entre ellas la falta de atención médica, incumplimiento a las normas, discriminación, desempleo, deficiencias en el servicio de transporte público y educativas, insuficiente inversión en proyectos productivos o descuido a las necesidades de adultos mayores. Los consejeros coincidieron en esto, sin encontrar vinculación con acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México en el periodo que supuestamente se informa, por lo que no constituyen un genuino ejercicio de transparencia en el actuar gubernamental. Con respecto a la transmisión de los promocionales en el perfil de Miguel Ángel Mancera en la plataforma de YouTube, la Comisión declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas también por Morena. Consideran que no provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener acceso a la página del denunciado es necesario que, previamente, exista la intención clara de ingresar a esa información. Antes, la Comisión declaró improcedentes medidas cautelares y tutela preventiva a fin de suspender la difusión y retransmisión de seis promocionales pautados en radio y televisión por el Partido Acción Nacional (PAN) y tres por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). A juicio de Morena, partido que presentó la queja, constituyen un posicionamiento indebido de los dirigentes nacionales y diversas personalidades de ambas fuerzas políticos. La comisión determinó que se trata de hechos consumados, toda vez que el periodo de transmisión de los spots denunciados concluyó entre el 24 de agosto y el 14 de septiembre de 2017.