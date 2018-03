Niño de 5 años muere asfixiado tras comer uvas en Jardín de Niños

Los familiares de Ángel Gael acusan negligencia y falta de reacción por parte de las docentes del Centro Familiar No. 9 Francisco Zarco que depende del DIF en la Gustavo A. Madero

El niño Ángel Gael García Nájera de cinco años de edad murió por asfixia tras comer unas uvas en la escuela Centro Familiar No.9 Francisco Zarco, que depende del DIF en el Pueblo de San Juan de Aragón, en la delegación Gustavo A. Madero.

El incidente ocurrió el pasado miércoles 13 de septiembre debido a la poca capacidad de reacción por parte de la maestra y directora del Jardín de Niños, acusan los familiares. Dulce, la tía del menor, fue la persona que llegó hasta el centro educativo para conocer el estado de Ángel y quien responsabiliza a las docentes del fallecimiento del menor al interior del plantel.

Según un médico, lo estaban reanimando y ya no se movía, sólo le pedía ayuda”, aseguró la tía de Ángel.

Que nos den información sobre las maestras, están escondidas y no dan la cara”, aseguró Ángel Alfonso.

En tantopide a las autoridades expliquen la muerte del menor “que me den la cara, porque no lo entienden. Ellos me lo entregaron muerto” y junto con el padre de la víctima claman justicia.La mañana de este lunes, familiares de Ángel Gaely colocaron en el plantel educativo una serie de mantas, fotografías y letreros en donde claman justicia por el menor. Información de: El Excelsior