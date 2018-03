La otra misteriosa versión: Mara fue asesinada por su novio millonario

Según una versión que circula en internet, la desaparición y asesinato de Mara Castilla Miranda, estaría ligada a su novio, hijo de un español supuestamente relacionado con Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla. Esta es la versión: Detenidamente lo acontecido: Durante el trayecto del viaje, la señorita Mara venía hablando por teléfono con una persona; en dicha conversación Mara en repetidas ocasiones le decía "¿Nos vemos en tu casa o Donde propones que vayamos?" Cerca de su domicilio me detengo mientras Mara continúa hablando y poniéndose de acuerdo a donde se vería. La joven me pide llevarla a una Exclusiva Zona Residencial, al llegar había una fiesta donde estaban autos de lujo e incluso escoltas. Cuando nos detuvimos metros atrás de la casa de Mara, me pide que alumbre su bolso para verificar si traía mas dinero. En un inicio la joven me pide que espere un tiempo afuera de mencionada dirección, ella baja del auto y me percato que su celular lo deja en el auto, intentó entregarle su celular y me impiden acercarme a la puerta unos tipos. A las 3 horas de esperar salen los tipos y me pagan el viaje y tiempo de espera, les hago mención del celular y no me responden nada. Me llevo el celular lo mantengo encendido y recibo una llamada en la cual me dicen que lo lleve a un motel donde pasaría por Mara. Llego al hotel y me espero en la habitación indicada (25), baja un tipo con facciones españolas y me dice que él la llevará y tampoco acepta el celular, posteriormente recibo una llamada identificándose como la hermana de Mara, le comento la situación y me empieza a insultar y tirándome a loco. Por la mañana me llama Mara y me pide que el celular se lo entregue en "Terrenate" diciéndome que me pagaría el viaje, en el transcurso del viaje se me emparejan vehículos que me impiden pasar y me dicen que son agentes de la policía ministerial de Tlaxcala y agentes de la Fiscalía de Puebla, entre jalones y groserias me detienen sin explicarme los motivos. Amigos de Mara que estuvieron con ella en el antro "THE BRONX" son interrogados. Jamás fuimos detenidos por el alhcólímetro como dicen las autoridades. Mara tenía un novio español el cual es hijo de un empresario y siempre estuvo con nosotros en el antro, ellos tuvieron una discusión y Mara pide un taxi para irse a su casa, al poco tiempo su novio abandona el antro y deja pagada la cuenta. La familia de Mara conocía al novio (Juan Luis Moragues) e incluso su hermana convivía con él, su hermana de Mara se comunicó con nosotros para preguntar por su hermana y siempre le dijimos que ella había discutido con su novio y ella se había ido primero. Mara nos había comentado que, en ocasiones, su novio era un poco celoso y constantemente peleaban e incluso ella siempre andaba con el. Su novio era distinto a los demás pues viajaba en un Porsche y con escoltas. Cuando iniciaron la búsqueda de Mara, su hermana nos comentó que había recibido llamadas de amenazas e incluso le dijeron que pararan y Mara regresaría bien a casa, las amenazas fueron constantes y a todas horas o eso nos decía la hermana de Mara. De Juan Luis Moragues no supimos nada, solo se empezó a rumorear que él la había matado y que salió del país para protegerse y no afectar las relaciones que tiene su familia con algunos políticos importantes. (Versión de internet presuntamente basada en la averiguación previa iniciada por Fiscalía de Puebla) Esa noticia fue publicada y a las 2 horas fue eliminada y empezaron a sacar noticias que manejaban todos los medios

