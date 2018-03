Kuno Becker rompe el silencio tras controversia

Kuno Becker rompió el silencio luego de causar gran controversia en redes sociales tras su participación en el segmento de cocina del programa “Un nuevo Día”, al que presuntamente acudió en estado inconveniente. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México Fue a través de su cuenta de Instagram que el actor expresó:

“El mejor comentario o aclaración no se dice... se demuestra con acciones. Con una carrera que ha sido sin escándalos. Una carrera que demuestra, respalda y protege de los ataques ridículos y mentiras con años de profesionalismo, trabajo, y lucha”.

Te puede interesar

https://www.instagram.com/p/BasT4EJBHsB/?hl=es&taken-by=kunobp Sin embargo, la mayoría de los internautas no han dado su respaldo al mexicano, pues a pesar de sus logros profesionales, le siguen cuestionando su actitud en la emisión matutina. @marina.ajz: “Pues ni tan profesional, te viste como un pedante y un arrogante en televisión... un poquito de humildad no te va mal eh” @sunshine787: “¿Kuno, sigues borracho? ?” @isabelcloset31: “Deberias de dar unas disculpas al chef y al público muy mal tu comportamiento en un nuevo día” @eggna_panik: “Tu comentario nada que ver con tus acciones de hace días, se congruente”. @pily_camvill: “¡Que pedazo de patán! Tu trayectoria nadie la niega ¡¡la grosería tampoco!!”. @ octaviofitch: “@kunobp Mi estimado amigo: pues qué te fumaste!... Invita!.. Jajajaja... Qué te valga ma... bro! No pidas disculpas... No mataste a nadie. A veces, la lección por aprender es aceptar que uno es imperfecto. Abrazote!!!”. Incluso, hubo quienes lo llegaron a comparar con famosos como Diego Luna y Gael García, argumentado que ellos nunca se comportarían de esa manera. “@valeinthecity: “Diego y Gael jamás harían esto”. Aquí el video: https://www.youtube.com/watch?v=u_tjTHhVNBA