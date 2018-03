Joven viola a su vecina de 5 años y lo dejan libre

Agencias / Diario La Verdad Coahuila.- El presunto agresor sexual de una pequeña de 5 años, a quien su madre dejó al cargo de su vecino de enfrente, ha causado indignación a la población, debido a que el Ministerio Público lo dejo en libertad. Decisión que indignó totalmente a la familia de la víctima, al saber que el agresor de la menor fue puesto en libertad sin ningún tipo de orden de restricción ni nada.

El pasado sábado 15 de julio, la juez Lilia Castillo dio la orden de realizar la diligencia a puerta cerrada permitiendo el ingreso al abogado defensor del impuado. La juez ha señalado que inconsistencias en el caso, hizo saber al ministerio público que en las investigacions no incluyeron ningún testigo y que existen contradicciones en el informe. Sin embargo, al agresor no se le dictará vinculación a proceso, situación que ha preocupado a la familia de la víctima quienes señalan que a la madre de la menor, el ministerio público le comentó que no contratara abogado, que ya tenían garantizada la cárcel en contra del imputado.El pasado jueves 6 de julio, en el municipio de Ramos Arizpe , una mujer dejó a cargo de sus dos hijos más pequeños (una niña de 5 y un niño de 4 años), mientras la madre acudía a dejar a sus otros hijos a la escuela. Situación que aprovechó el agresor para abusar sexualmente de la pequeña sin ningún remordimiento. Al llegar al domicilio la madre de la víctima, la pequeña le comentó que iría al baño y al momento de entrar, empezó a llorar, inmediatamente corrió la mujer a ver que le sucedía a su hija y quedó horrorizada al ver que presentaba una costra de sangre en sus genitales.