Detienen a mujer por pintar de azul el toro de Wall Street

Redacción Web/ Diario la Verdad

Te puede interesar

La policía de Nueva York detuvo apor haber pintadosituada el sector financiero deLos neoyorquinos que caminaban el jueves por la turística zona del sur de Manhattan se sorprendieron al descubrir manchada de azul la cabeza de la escultura, creada en 1987 por Arturo Di Modica y que pesa 3.200 kilos. La policía arrestó como autora del acto a Courtney Frances Fallon, de 33 años, ya que un vídeo mostraba cómo arrojaba una sustancia en polvo de color azul a la figura, según el diario The New York Post. Además, la estatua de la niña que desafía al toro llamada 'The Fearless Girl', instalada en la víspera del Día Internacional de la Mujer en marzo pasado, amaneció el mismo jueves cubierta con una banda azul y el mensaje "dibuja la línea azul". La escultura del toro fue limpiada de inmediato. Las autoridades creen que se trata de un acto en protesta por la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de romper con el Acuerdo de París, suscrito en 2015 por 195 naciones para reducir las emisiones de gases contaminantes y luchar contra el calentamiento global.