Cabify espera notificación de revocación de licencia en Puebla

La empresa defenderá su operación en la entidad, afirma su director, Alejandro Sisniaga

“En este momento no tenemos una notificación oficial sobre la revocación y la esperamos para hacer comentarios.

Detalló además que Alexis Díaz, quien ya fue procesado sólo por el delito de secuestro, “tenía un mes trabajando con nosotros y la fiscalía ya tiene información de los viajes. No tenía ninguna queja y tenía calificaciones positivas”

Te puede interesar

A pesar de que el Gobierno de Puebla anunció laopere en la entidad, la empresa aún no ha recibido la, por lo que el, afirmó el director de esa firma, Alejandro Sisniega. Explicó que la empresa espera la, la cual acatará si es legítima, ya que de otra manera buscarán por la vía legal defender suen la entidad.Sí hay una razón legítima para revocar la licencia la acataremos, sino acudiremos a las instancias para defender nuestra operación en el estado, que lo tenemos 100 por ciento cubierto desde hace más de un año”, aseguró en entrevista. Aclaró que Cabify cumplió con todos los filtros que exige el gobierno estatal para la contratación de su personal, como ocurrió con Ricardo Alexis Díaz,Sisniega aseguró que la información de la empresa indica que el sospecho aprobó los exámenesque se le aplicaron, los cuales ya fueron entregados a la Fiscalía General de Puebla para las investigaciones, así como la documentación personal y laSe dice que no cumplimos con los filtros de seguridad y eso es mentira, la fiscalía ya tiene los documentos y se incluye una carta de antecedentes no penales”, aseveró el director de Cabify, a pesar de que elfue detenido en marzo pasado por elAl ser cuestionado sobre cómo garantizar la, Sisniega reiteró que eso no se puede lograr al 100 por ciento debido a que no se pueden prever algunas actitudes de las personas; sin embargo, dijo que trabaja para que las empresas del ramo compartan con las autoridadesque no aprueban sus exámenes o que son dados de baja.