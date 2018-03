Agencias/Diario La Verdad Estado de México.- Asistente de producción de ‘Narcos’ es asesinado, los hechos ocurrieron en el Estado de México cuando se encontraba en busca de locaciones para rodar en un paraje rural de la entidad, Carlos Muñoz Portal de 37 años era un veterano cineasta experto en encontrar los sitios de filmación para las grandes producciones cinematográficas de los Estados Unidos que trabajan en nuestro país. La muerte de Muñoz no está del todo clara, pues uno de sus amigos mencionó que el lunes había subido a un auto para dirigirse al Estado de México y tomar algunas fotografías para la producción de ‘Narcos’, al paso de unas horas el cuerpo de Carlos fue encontrado en el interior del coche compacto con varios disparos, sin explicación alguna. El auto fue hallado en un camino de terracería en la comunidad de San Bartolo Actopan, en el municipio de Temascalapa, al noreste del Estado de México. Dicha entidad es la que más homicidios tiene, en julio pasado se registraron 182 casos. Tal vez la presencia de un foráneo con una cámara les incomodó a la gente del lugar, estando un tanto temerosos por la inseguridad pensando tal vez que estaba recopilando información y fue que lo siguieron, quedando incrustado su auto en una nopalera así lo confirmó el portavoz de la Fiscalía del Estado de México. Pensando que posiblemente hubo una persecución. Muñoz era originario de Puebla y egresado de la carrera de Comunicación de la Universidad de las Américas, trabajando más de una década en la industria de la cinematografía, su primer trabajo buscando locaciones fue en 2003 para Man on fire, la película que el fallecido Tony Scott rodó en la capital mexicana junto a Denzel Washington. Después de eso llegaron muchos proyectos que filmaron en el país: Apocalypto, de Mel Gibson; No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez; Sicario, de Denis Villeneuve, la cuarta parte de Rápido y Furioso, entre algunos otros. Muñoz igual formó parte del equipo de trabajo de la más reciente entrega de James bond en donde el inicio del filme es con una secuencia del día de muertos en el Zócalo de la Ciudad de México. Netflix emitió un comunicado breve tras el asesinato de Carlos Muñoz:

"Estamos al tanto del fallecimiento de Carlos Muñoz Portal, un respetado gerente de locaciones, y ofrecemos nuestras condolencias a su familia. Los hechos aún son desconocidos ya que las autoridades continúan investigando lo sucedido"