Las mejores extensiones de Google Chrome para personalizar WhatsApp Web

WhatsApp Web, la versión para navegador de la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, es una excelente opción para quienes necesitan enviar y recibir mensajes a través de la computadora. La plataforma permite el intercambio de mensajes y archivos, la creación de grupos, la posibilidad de recibir notificaciones en el escritorio, entre otros recursos que como las llamadas de audio y video.

Aunque no todas las funciones de la aplicación móvil WhatsApp están presentes, por el momento, varias extensiones de navegador gratuitas para Google Chrome, agregan herramientas interesantes. Desde opciones muy simples, como acelerar la velocidad de reproducción de audio, hasta recursos utilizados para ayudar a los profesionales a utilizar la plataforma de comunicación dentro de sus empresas. ¡Échale un ojo a la lista! Sigue las instrucciones y aprende a usarlas muy fácil.

1. Privacy Extension for WhatsApp Web (Chrome | Firefox)

La extensión es ideal para quienes usan WhatsApp Web en el trabajo o en otro entorno con muchas personas y quieres mantener la privacidad. La extensión diseñada para WhatsApp Web, oculta el contenido deseado, agregando desenfoque a las imágenes, mensajes y nombres de contactos.

La extensión se encuentra disponible para Google Chrome y también para Mozilla Firefox, aunque solo existe la versión en inglés, usarla en el navegador es muy sencillo, simplemente se debe dar clic en la extensión y activar las opciones que se desean ocultar.

Extensión de privacidad para Google Chrome.

2. WA Toolkit (Google Chrome)

Con WA Toolkit, podrás recibir notificaciones de tus mensajes sin necesidad de tener una pestaña abierta para la app de mensajería en el navegador. Simplemente instala la extensión en Google Chrome y configura las notificaciones en la versión web, entonces verás que el botón WA Toolkit mostrará cuántas conversaciones tienen mensajes recientes con una una ruta directa a la plataforma.

Extensión para notificaciones de WhatsApp.

3. Direct Message for WhatsApp (Google Chrome)

WhatsApp Web no tiene una función nativa para enviar mensajes a nuevos contactos, por lo que se necesita agregarlos a la agenda del teléfono o usar un enlace específico para acceder al número. Con esta extensión, de Google Chrome simplemente debes ingresar el teléfono en el campo "Número", escribir en la sección de "Mensaje" y dar click en "Enviar". A partir de ese momento, será posible chatear con un contacto sin agregarlo a tu agenda.

Extensión para chatear con números desconocidos en Chrome.

4. WA Web Plus (Google Chrome)

WA Web Plus es una de las extensiones más completas que se encuentran en Chrome Web Store. Trae varias opciones de privacidad, como la posibilidad de difuminar los mensajes, no mostrar el icono de confirmación de reproducción en los mensajes de audio y ocultar el estado en línea en el navegador, por lo que podrás estar en WhatsApp Web en modo invisible. Además, trae nuevas características, como la posibilidad de reaccionar y disfrutar de los mensajes.

Para los usuarios de WhatsApp Business, la extensión ofrece opciones para mensajería automática y organización de contactos, con planes gratuitos y de pago. Para usar WA Web Plus, haga clic en el icono de la extensión y marque las funciones que desea habilitar.

Extensión para navegar en modo invisible en WhatsApp Web.

5. WhatStation (Google Chrome)

WhatStation es una herramienta interesante para cualquiera que trabaje con marketing digital. Integra WhatsApp Web con RD Station, una plataforma de gestión de bases de datos CRM. Es posible catalogar los contactos en la aplicación de mensajería y relacionarlos con la información presente en la RD Station, facilitando los pasos en el contacto con los clientes.

Para usarlo en Google Chrome haz click en el icono de la extensión e inicia sesión en la plataforma. Luego, una barra lateral mostrará las funciones disponibles con cada contacto.

Extensión para trabajar en WhatsApp Web.

6. Zapp: WhatsApp Audio Speed and Volume (Google Chrome)

¿Recibiste una nota de voz muy largo? Para no perderte ningún detalle y no gastar mucho tiempo, es posible controlar la velocidad de reproducción con Zapp: WhatsApp Audio Speed and Volume. Al hacer clic en el ícono de la extensión, una ventana mostrará la velocidad y el volumen de reproducción predeterminados, así que puedes ajustar con las flechas y escuchar el contenido a continuación.

Reproduce los audios de WhatsApp Web más rápido.

Si has usado alguna de las extensiones anteriores seguramente ya tendrás tu favorita o, ¿tienes alguna que no aparece en la lista? ¡Déjanos tu comentario!

