WhatsApp Web: Transferir archivos pesados desde tu PC

Todas las apps de chat que se usan en la actualidad presentan restricciones para el envío de archivos. WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en el mundo y por esa razón desea que su servicio trabaje en óptimas condiciones: no deja mandar por medio de chat archivos de más de 100 MB.

No obstante, esto no quiere decir que no se pueda mandar archivos pesados como videos y audios por WhatsApp. La forma más sencilla de hacerlo sería por medio de una plataforma. WhatsApp no deja compartir documentos almacenados en la memoria, pero sí ingresar a estos.

Así sucede, por ejemplo, cuando enviamos un video de YouTube: realmente lo único que se manda por la plataforma de mensajería son los enlaces, debido a que los videos originales están guardados en los servidores de YouTube.

En caso de que deseemos compartir otro tipo de archivos pesados, la opción más viable es Google Drive. El servicio de almacenamiento en la nube de Google hace posible guardar archivos en formato de audio, video, fotografías y todo tipo de documentos.

Conoce diferentes opciones para poder enviar imágenes pesadas en WhatsApp

Lo único que necesitas para poder hacer uso de este es una cuenta de correo Gmail (todos los usuarios de Android la tienen por defecto). Para cargar un archivo hay que presionar en el botón "Nuevo" de la página principal y seleccionarlo. Luego obtendrás el enlace dando clic con el botón derecho o manteniendo presionado el archivo hasta que salga la opción "Obtener enlace para compartir".

Ahora copia el enlace que aparece y solo pégalo en el chat de WhatsApp. Los contactos de la conversaciones podrán ingresar a él desde cualquiera de sus dispositivos. Y cabe mencionar que no solo podrán ver el archivo compartido, sino que tendrán la opción de descargarlo.

Comprimir archivos para enviar por WhatsApp Web

Ya sabemos que en WhatsApp, al igual que en Facebook, Instagram y otras redes sociales, la imagen o clip de prolongada duración sufren cambios cuando se cargan de manera online. Su calidad se reduce hasta en un 50%. ¿Quieres evitar esto?

Si no quieres que la app de mensajería modifique la calidad de tus fotos es mejor pasarlas en un archivo RAR o Zip. Para hacer esto, sigue estos sencillos pasos:

Lo primero que debes hacer es copiar las fotos que vas a enviar en tu escritorio de PC.

Después convertir todos esos archivos en uno solo ya sea RAR o Zip.

Posteriormente copia y pega dicha carpeta dentro de tu celular.

Abre WhatsApp y selecciona el chat donde deseas enviar el archivo. Luego dirígete a la barra superior y presiona sobre Documentos.

Una vez estés en Documentos busca el pack de fotos que acabas de copiar. Pulsa Enviar y listo.

