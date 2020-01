VIDEO: Tiroteo en Alemania deja seis personas muertas y un detenido

Tiroteo en Torreón: Hilo de Twitter revela que hay un segundo tirador

Un total de por lo menos seis personas muertas, todas miembros de una familia, fueron asesinadas a balazos durante un tiroteo registrado en un edificio de la localidad de Rot am See, en el estado de Baden-Wurtemberg, al sur de Alemania.

De acuerdo con información del portal de noticias alemanas Bildplus, el tiroteo se registró durante la tarde de este viernes, alrededor de las 12.45 horas (hora local), cuando vecinos de Rot am See comenzaron a escuchar los disparos.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Die Polizei und die Rettungdienste sind derzeit mit starken Kräften in #RotAmSee im Einsatz. pic.twitter.com/j6Fb0fHH15 — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) 24 de enero de 2020

A través de su cuenta de twitter, la Policía alemana confirmó el tiroteo y aseguró el despliegue de seguridad a la zona de Rot am See, pero también de rescatistas quienes se encargaron de ratificar la muerte de las víctimas.

Si bien aún no existe un móvil exacto del múltiple homicidio en Rot am See, la Policía informó que el presunto responsable del tiroteo sostenía una relación cercana con las seis vícitmas, aunquen no especificó de qué tipo.

Además, la Policía añadió que el presunto autor intelectual del tiroteo en Rot am See es de nacionalidad alemana.

Pasadas las horas, los oficiales continuaban en las inmediaciones del barrio para lavantar pistas que ayuden a resolver el múltiple homicidio. Según informó Bild, algunos de los oficiales se entrevistaron con los vecinos quienes aportaron información a la autoridad.

Te puede interesar: Tiroteo en Torreón: Hilo de Twitter revela que hay un segundo tirador

Será hasta en las próximas semanas cuando la Policía alemana informe más detalles sobre este tiroteo en Rot am See que dejó seis personas muertas, todas integrantes de una familia alemana.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana