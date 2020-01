Desgarradoras declaraciones de víctimas de abuso sexual por sacerdote francés

El caso del ex sacerdote francés Bernard Preynat, acusado por múltiples abusos sexuales contra menores durante más de 20 años, llegó hasta un tribunal de la ciudad de Lyon, donde una de sus víctimas habló de manera desgarradora sobre los abusos que sufrió.

“(Preynat) habla de caricias. Mi mujer me acaricia. Lo suyo era masturbación; me tocaba como un salvaje (...) Me daba vuelta para frotarse contra mí”, declaró Stéphane Hoarau, quien tenía solamente 8 años cuando el entonces sacerdote y líder scout en Sainte-Froy-Les-Lyon cometió sus abuso sexual contra él.

Iglesia católica quiso silenciar a las víctimas

En el primer día de su juicio por abuso sexual, el ex sacerdote Bernard Preynat admitió que realizaba “caricias” que él sabía que estaban prohibidas, revelando que ocurría “todos los fines de semana” durante 20 años.

La iglesia católica intentó callar a las víctimas de Preynat cuando en 2015 comenzaron a surgir las acusaciones por abuso sexual en su contra

En 2015, varios ex scouts acusaron a Preynat ante la justicia, acciones que en un principio fueron silenciadas por la iglesia católica de Francia, lo que derivó en una sentencia de seis meses de prisión contra el cardenal Philippe Barbarin en marzo del 2019.

Según las declaraciones de Hoarau, el ex sacerdote solía llamar a sus víctimas con el pretexto de que lo ayudaran con algo. Recordó que a su llegada identificó a un niño pequeño que huía de la habitación en la que se encontraba Preynat. En aquel momento, dijo, tuvo la impresión de que aquel niño era sometido a los mismos abusos que él.

“No nací con una estrella de la suerte”, añadió Hoarau, quien a los cuatro años fue entregado a una familia que lo acogió luego de haber sido víctima de abuso sexual por otro depredador en su entorno familiar. Fue echado a la calle con 18 años de edad.

Otra de las víctimas del ex sacerdote dijo sufrir “flashes” al cambiar los pañales de sus pequeños gemelos de dos años “A veces, cuando tengo que cambiarlos, me vuelven esas visiones. Los miedos regresan”.

Te puede interesar: Ex sacerdote francés violó a cinco niños por semana durante 20 años

Las acusaciones contra Preynat hicieron estallar la más grande crisis de abuso sexual en la iglesia católica francesa en décadas. Preynat fue depuesto como sacerdote por la propia Iglesia el pasado mes de julio.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.