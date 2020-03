Periodista de Chile sufre de acoso en plena transmisión

acoso sexual mujer periodista

Un periodista del programa matutino "Mucho Gusto" sufrió acoso sexual por parte de una mujer cuando estaba en medio de un despacho de Santiago, Chile, entrevistando a las personas afectadas por los saqueos en dos comunas, Estación Central y La Granja, la noche anterior.

Simón Oliveros, quien ahora se une a la lamentable lista de agresiones a reporteros, contó que vivió un momento tenso al estar con las víctimas de robo, ya que una mujer le metió dos de sus dedos en su trasero, situación que quedó captado en vivo.

"La señora acababa de pasar detrás de mí y me metió dos dedo en el poto. Dos veces", dijo.

El afectado resaltó que hace unos días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer para reconocer lo valiosa que es y rechazar la violencia, acoso sexual y discriminación que viven a diario, sin embargo, señaló que los hombres también se ven afectados por personas inescrupulosas.

Opiniones del periodista chileno

"Me siento absolutamente vulnerado. Nunca me había pasado una situación así. Nadie tiene el derecho a meterle el dedo en el c... a nadie, ni yo a una mujer ni una mujer a un hombre...

... Lo que acaba de pasar es sumamente grave", dijo.

Posteriormente agregó que:

"Estuvimos el 8M hablando de los derechos de las mujeres. Yo tengo una hija, tengo una madre, tengo una esposa, tengo compañeras de trabajo, tengo amigas....

"Respeto totalmente el valor de la mujer, pero...

... es indigno y no tengo por qué aceptar que en la calle pase una persona, que le dimos la posibilidad de hablar, y me meta el dedo en el c...", concluyó.

El reportero rechazó el comportamiento de la mujer que lo manoseó y acosó sexualmente mientras realizaba su trabajo en plena calle.

"Yo tengo una rabia tremenda en este momento...

... lo que acababa de pasar ahora, no puede seguir pasando en Chile",dijo.

Los animadores del programa matutino también repudieron la agresión sexual al periodista realizada por la ciudanana.

El reportero indicó que en ese momento se sintió vulnerado por la acción de la mujer

"Estas cosas no pueden pasar aquí"

Fue lo que comentó la periodista Diana Boloco durante el programa en vivo, mientras su compañero estaba en el lugar donde se produjo varios saqueos en locales y supermercados.