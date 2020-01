Coronavirus se vuelve más poderoso; niño infectado no presentaba síntomas

Un niño de 10 años fue diagnosticado con coronavirus por médicos chinos, pese a que el paciente nunca mostró los síntomas propios del virus como temperatura, tos, seca y fiebre. Este diagnóstico provocó preocupación de los expertos ya que ahora las personas podrían tener el virus sin que se les detecte por los medios implementados con el fin de contener el brote, aumentando el riesgo de ser una epidemia global.

Según información publicada por la revista científica The Lancet, el niño es miembro de una familia que realizó una visita a familiares en Wuhan durante las celebraciones del Año. Pese a que los padres y abuelos del menor se enfermaron y recibieron el debido tratamiento, el niño no presentó síntomas.

El menor no presentaba síntomas, gracias a la insistencia de los padres se le detectó

Fue gracias a la persistencia de los padres del menor que se logró que las autoridades sanitarias le hicieran la prueba de detección al niño. Los médicos que revisaron el caso se sorprendieron al concluir que el pequeño era portador y estaba propagando el virus chino sin siquiera presentar los síntomas.

Ralph Baric, profesor de microbiología e inmunología en la Escuela Gillings de Salud Pública Global de la Universidad de Carolina del Norte, resaltó que es probable que existan propagadores de enfermedades leves que estarían alimentando una especie de brote comunitario y que no van al hospital a revisión pues no presenten síntomas y no se sienten tan mal.

La OMS indicó que el coronavirus es más difícil de contener y detectar que el SARS

Debido a estos acontecimientos los expertos se preguntan si el coronavirus chino es aún más peligroso de lo que se pensaba en un principio.

Según The Lancet, la propagación asintomática, es decir sin la presencia de síntomas, del coronavirus hace que aumente la preocupación de que este patógeno, que ya se ha extendido a 17 países e infectado a más de 6 mil personas, sean en realidad más difícil de detectar.

Por su parte los expertos siguen buscando una cura del corovirus, mientras diariamente se presentan más casos en nuevos países, haciendo que el mapa de los países contagiados por el coronavirus sea cada vez más extenso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que este virus es más difícil de contener y detectar que el SARS, una enfermedad similar a la neumonía que cobró la vida de más de 774 personas, causando una emergencia internacional.

