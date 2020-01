Irán tiene más uranio que nunca, asegura Rohani, y países del JCPOA enfurecen

El líder de Irán, Hasan Rohani, aseguró que su país, se está fortaleciendo en reservas de uranio más que nunca, esto, ante las presiones internacionales que ha recibido, para limitar su capacidad nuclear.

Hasan Rohani declara que Irán tiene más uranio

Irán tiene más uranio, aseguró Hasan Rohani, que antes de, comprometerse en el 2015 en un pacto internacional sobre la tecnología nuclear, en donde, dicho acuerdo, establecería límites a las acciones de su país, respecto al uranio, pues expresó: “Estamos enriqueciendo más uranio que antes de que se alcanzara el acuerdo".

¿Cuál fue el acuerdo con Irán?

En el año 2015, Irán firmó un acuerdo conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, llamado en inglés Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), el 14 de julio de ese año en una reunión internacional realizada en Viena.

El JCPOA, obligó acordar a Irán con China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, y la Unión Europea, que sus reservas de uranio, no deberían sumar más de 300 kilogramos del preciado elemento; por lo que, el porcentaje con el que se tendrían que ir llenado del valioso químico, será del 3.67%.

¿Cómo respondieron los países involucrados?

La respuesta de al menos Francia, Reino Unido y Alemania, ante el temor de que, Irán pueda tener más uranio de lo permitido en el acuerdo JCPOA, los países europeos refutaron el anunció de Hasan Rohani, señalando que, Irán estaba rompiendo el pacto, y eso, es intolerable, e indicaron, al país del medio oriente que, tiene 35 días para dar solución al conflicto.

Hasan Rohani mantiene a Irán seguro

Estados Unidos, abandonó el JCPOA, durante el año 2018, luego de que, decidiera ponerle sanciones a Irán, debilitó el acuerdo, perdiendo fuerza y presión internacional.

Ante estos hechos, el líder iraní, Hasan Rohani, durante la Asamblea General del Banco Central de Irán, argumentó que sus relaciones internacionales eran difíciles, pero no imposibles; ya que, señaló: "Como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional me encargo de la seguridad y evitó los enfrentamientos militares a diario. Si no se brinda atención diaria, la distancia entre la guerra y la paz es solo una bala".

Te puede interesar: Irán todavía no da acceso a Canadá a cajas negras de avión ucraniano derribado

Irán intentará superar crisis con EU

Debido a los últimos acontecimientos, que han encrudecido las relaciones internacionales entre Hasan Rohani, y los Estados Unidos (EU), planea hacer todo lo que hay en sus manos para superar la crisis internacional, pues, aseveró que: “no será posible sin la resistencia y la firmeza de una nación unida"

Países que firmaron el JCPOA

Con información de Milenio.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana