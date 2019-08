¡inhumano! Encuentran a bebés acabados de nacer tirados entre la basura en California

Con total inhumanidad fueron hallados dos bebés entre basura, los mellizos que a decir de los médicos acababan de nacer, lucharon por sus vidas sin embargo solo uno de ellos pudo sobrevivir a la brutal exposición a las que una persona desalmada los condenó al abandonarlos en un basurero de California en Estados Unidos.

¡inhumano! Encuentran a bebés acabados de nacer tirados entre la basura en California

Desafortunadamente uno de los recién nacidos, perdió la vida mucho antes que los agentes llegaran al lugar del hallazgo, señaló la policía californiana. El bebé que logró sobrevivir de inmediato fue llevado al hospital más cercano de la zona donde fue encontrado.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

En una conferencia de prensa, la policía de la ciudad de Fairfield que se ubica en el área de la bahía de San Francisco señaló que los mellizos habían nacido tan solo unos minutos antes de que los agentes policiales los hallaran en la basura.

Por lo que de inmediato la policía emprendió la búsqueda de la posible madre inhumana y a pocas cuadras encontraron a una mujer la cual a decir de los agentes tenía el aspecto de una persona que acababa de dar a luz, la mujer iba caminando y fue interceptada para ser llevada hasta un hospital de la zona.

¡inhumano! Encuentran a bebés acabados de nacer tirados entre la basura en California

Tras las indagatorias respecto al caso, el dueño de una pizzería que se encontraba por el lugar del hallazgo, señaló junto a varios empleados que poco antes de que empezara la movilización de la policía que encontró a los bebés, habían visto a la misma mujer en un estacionamiento cercano, la cual lucía totalmente desamparada.

TE PUEDE INTERESAR: Bebés mueren de calor; su padre los olvidó en el auto durante 8 horas

Aunque la policía de Fairfield no ha dado más detalles del caso, referente a si era esa mujer o no la desalmada madre que tuvo los escrúpulos para tirar a sus hijos a la basura o no fue ella, y tampoco se supo más sobre el estado de salud del menor que logró sobrevivir.