Cambio climático no provocó los incendios en Australia, señala experto de la UNAM

Los devastadores incendios forestales que azotan Australia, y que han provocado la muerte cientos de millones de animales, no fueron producto del cambio climático como diversos actores sociales señalan, sino que se deben a una sequía extraordinaria que fue pronosticada meses atrás, explicó el Doctor en Ciencias Atmosféricas Víctor Magaña Rueda, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM.

En conferencia de prensa sobre los incendios en Australia, el experto de la UNAM manifestó que a lo anterior se suma la combinación de otros factores, como lo son la falta de humedad en el aire y la caída de rayos en diversas zonas de Australia.

Magaña Rueda rechazó las versiones que culpan al cambio climático por los efectos provocados por fenómenos naturales como la sequía, que en el caso de Australia fue pronosticada con suficiente tiempo, pero las autoridades no implementaron acciones para evitar la catástrofe.

Australia sabía que sequía se avecinaba y no tomó acciones

“Australia es un gran desierto en su mayor parte, llueve muy poco. Desde septiembre, casi todo el año pasado experimentó condición de sequía que persiste y no solo es Australia, también el Pacífico Oeste, Indonesia y el Sureste asiático”, dijo el doctor magaña Rueda de la UNAM. Subrayó que la sequía fue tan intensa que no se había registrado un fenómeno tal en los últimos cuarenta años.

Sequías y la falta de humedad en el aire son factores que combinados provocaron los insufribles incendios en Australia, afirma experto de la UNAM

De acuerdo con expertos meteorólogos, “hace casi un siglo no se registraba una sequía tan severa como la que registraron ahora. Cualquiera estaría tentado a decir que si nunca se había registrado entonces es cambio climático, pero solo es un año y cuando hablamos de cambio climático ocurre en todo el período”, explicó.

El investigador por la UNAM dijo que entre el 0 y 60 por ciento de las lluvias pronosticadas por el Servicio Meteorológico de Australia cayó a finales de año, hecho que agravó la sequía, aunado a que la humedad del aire fue más baja de lo normal. Advirtió que aún hace falta analizar si el fenómeno del Niño, que altera la frecuencia de las lluvias, provocó la severa sequía y los incendios en Australia.

Te puede interesar: Tras incendios en Australia, lanzan zanahorias para animales sobrevivientes

La crisis en Australia pudo evitarse si el gobierno hubiera actuado antes, señala el investigador de la UNAM

El investigador reiteró que estos incendios forestales en el país oceánico no fueron causados por el cambio climático, pues este refiere tendencias de cambio a largo plazo, no eventos de un año en particular.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.