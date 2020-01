Epstein creó red de abuso sexual y tráfico de mujeres en Islas Vírgenes

Una nueva demanda de la fiscalía de la Islas Vírgenes de Estados Unidos contra el patrimonio de Jeffrey Epstein asegura que el agresor sexual atraía niñas y jóvenes a su residencia privada en las Islas Vírgenes, donde él y sus asociados cometían abuso sexual y otros crímenes, en lo que sus demandantes describieron como “esquema de tráfico piramidal”.

Islas Vírgenes acusa a Esptein de tráfico de menores y abuso sexual

La demanda fue interpuesta este miércoles por la fiscal general de las Islas Vírgenes, Denise George. Alegó que entre 2001 y 2018 Epstein y sus asociados utilizaban su propiedad en Little St. James como parte de una conspiración criminal para localizar y reclutar víctimas femeninas, incluyendo niñas y trasladarlas a las Islas Vírgenes, donde sufrían incontables abusos sexuales y no se les permitía salir.

Epstein fue hallado muerto en lo que aparentemente fue un suicidio dentro de su celda

Epstein fue acusado anteriormente por cargos de explotación sexual contra docenas de mujeres y niñas en Nueva York y Florida en 2005. Sus abogados dijeron, con respecto a su culpabilidad por los cargos que incluían el pago a una menor de edad a cambio de servicios sexuales, que el hombre había actuado conforme a la ley.

Epstein fue hallado muerto en agosto pasado en el interior de su celda del Centro Correccional metropolitano de New York City mientras esperaba un juicio por cargos a nivel federal por tráfico de mujeres, abuso sexual y conspiración entre 2002 y 2007.

La Fiscalía de las Islas Vírgenes señala que la supuesta actividad criminal se produjo hasta 2018 en las islas privadas del magnate. Aseguró que:

“Hay registros de vuelo que recogen cómo transportaba menores de edad desde Estados Unidos".

Epstein usó islas privadas para epandir su red criminal.

La fiscal George señaló que:

“La compra de Great St. James por parte de Epstein formó parte de la expansión de su actividad criminal y el encubrimiento de lo que ocurría en Little St. james, y claramente es un ejemplo de cómo Epstein y sus socios frecuentemente violaban las leyes”.

Jeffrey Epstein fue vinculado a Donald Trump

De acuerdo con The New York Times, la demanda, que señala a Epstein como delincuente sexual, compró las propiedades en 2016 y que en verano de 2018 no permitió a un investigador del Departamento de justicia de Little St. James entrar.

El diario revela que entre las víctimas había mujeres y niñas de Sudamérica que aspiraban a ser modelos y que utilizaba una red de socios para darles visas apócrifas, controlar su cercanía mediante una base de datos y explotarlas sexualmente en todo el mundo.

