Fallece el sultán de Omán tras 50 años en el poder

La agencia estatal de noticias de Omán informó sobre el fallecimiento del sultán Qabús bin Said Al Said a los 73 años debido a complicaciones de salud. El sultán estaba por cumplir 50 años al frente del país, .

Tras la noticia, el gobierno de Omán declaró luto nacional. Serán interrumpidos los trabajos oficiales del sector público y privado durante los siguientes 3 días y las banderas permanecerán a media asta por los próximos 40 días.

“Esta mañana, un obituario publicará el siguiente texto: ‘Oh, alma tranquila, tranquila. Vuelve a tu Señor satisfecho”, dice la publicación en Twitter de la Agencia de Noticias de Omán en la que se confirmó la muerte del gobernante.

Omán es la economía más estable de Medio Oriente

Qabus bin Said Al Said, quien hizo de su país uno de los más estables y con mayor crecimiento económico de Medio Oriente padeció por varios años de enfermedades de las que no se revelaron muchas informaciones.

Su estado de salud se mantuvo en estricto secreto, salvo en ocasiones en las que viajaba al extranjero para someterse a controles y tratamientos médicos.

Según un documento del Instituto Washington para la Política de Oriente Próximo, el monarca de Omán sufría de “diabetes” y tenía antecedentes “de cáncer de colón”.

Se trata del gobernante con más tiempo en el poder de todas las naciones del Medio Oriente. Se mantuvo durante 50 años luego de derogar a su padre mediante un golpe de estado sin derramamiento de sangre en 1970. Recibió ayuda del antiguo poder colonial de Omán, Reino Unido.

Ante la muerte de Qabus Al Said se ha despertado cierta incertidumbre sobre quién sería su sucesor en el poder, pues no tenía hijos y no dejó designado algún sucesor de manera pública, por lo que su familia tendrá que elegir al nuevo líder tres días después de su fallecimiento.

Luego de confirmarse la muerte del monarca, las fuerzas de seguridad de Omán se han puesto en “alerta máxima” y vehículos blindados y militares se han visto recorriendo las calles de Mascate, la capital omaní, ante la incertidumbre de quién será elegido.

