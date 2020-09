Cómo evitar estafas al comprar en Mercado Libre

No cabe duda que la pandemia llegó a dar un giro en la vida de muchos negocios y empresas, ya sea para acabar con algunos mercados o para impulsarlos, como el comercio electrónico, que ha visto un crecimiento exponencial durante el confinamiento social, algo que Mercado Libre ha aprovechado al máximo.

Sin embargo, así como crecieron las ventas por Internet, también lo hicieron las quejas por envíos retrasados o no realizados, el cobro de productos no solicitados, e incluso recibir objetos pesados que se hicieron pasar por su compra.

Quejas frecuentes en Mercado Libre

Entre los casos más populares de estafas en comercio electrónico está un hombre que encargó cámaras de seguridad y recibió un ladrillo, así como un usuario que adquirió un celular por 30 mil pesos en Mercado Libre Argentina y recibió cremas depiladoras.

A las estafas de este tipo se suman a los envíos que jamás se realizan, especialmente de empresas que prometen entrega inmediata al cliente y la posponen hasta que termine la cuarentena. Además, los supermercados que quisieron sumarse a la ola de comercio electrónico a través de aplicaciones móviles, defraudaron a sus clientes por no cubrir la demanda.

Aparentemente, el crecimiento de las ventas en línea superó la capacidad de respuesta de las empresas y cadenas de suministro, que no estaban preparadas para el aumento exponencial de pedidos a través de Internet.

Por ejemplo, antes de la pandemia, las compras online representaban apenas el 4% de las ventas para los supermercados, mientras que hoy alcanzan hasta un 40%. El resultado de esta rápida transición fue el colapso en el proceso de entrega efectiva al cliente, dejando al descubierto las deficiencias en sus servicios y la falta de productos en existencia. Nadie quedó exento de los retrasos y malas experiencias en el servicio, incluso grandes cadenas de electrodomésticos.

El comercio electrónico aumentó durante la pandemia.

Recomendaciones ante fraudes en comercio electrónico

Lo más importante para enfrentar una estafa en compras online es formalizar los reclamos. Es decir, se debe guardar toda la evidencia de la compra, desde facturas y recibos, para poder realizar el reclamo a la tarjeta, y en la medida de lo posible detener la operación.

Específicamente en el caso de Mercado Libre, generalmente son los vendedores y no la plataforma de comercio electrónico en sí quien tiene el problema, ya que la responsabilidad directa es de los socios de venta, entonces, ¿qué se puede hacer?

Gerardo Gullelmotti, Coordinador Operativo de Consumidores y Administrados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina explica un dato clave:

"Las compras por Mercado Libre tienen un seguro."

Por lo tanto agregó que es importante que la gente no confirme que recibió el producto hasta que lo revisen, porque en ese supuesto se activa el seguro de ML y no se le paga al vendedor, reintegrando el dinero al comprador.

Es en esta clase de problemas, como los envíos de productos no solicitados que se requiere tener registro de todo, pues aunque la empresa no es la que despacha el producto pero si se la podría responsabilizar por no controlar quien da de alta un usuarios y que esa persona no se dedique a ese tipo de maniobras, concluyó.