Ecommerce: Un antes y un después de la pandemia.

Con el inicio de la pandemia del COVID-19 el comercio electrónico, también conocido como “eCommerce”, jugó un papel vital en el comportamiento social de México y el mundo originado por una etapa de confinamiento a la que el mundo ha tenido que someterse con la finalidad de evitar más contagios y con ello pérdidas humanas.

Ahora bien, si bien es cierto que el eCommerce ya había dado sus primeros pasos en el mercado mexicano años atrás, el gran detonador de que al menos 10 millones de mexicanos migraran de la compra física al comercio electrónico en 2020 se llama: COVID-19.

Las circunstancias propiciadas por el encierro ante una voraz pandemia, originó que el eCommerce se tomara un lugar elemental en la economía de México para aquellos grandes y pequeños negocios que vieron en la compra-venta electrónica una oportunidad de crecimiento.

El eCommerce.

eCommerce antes y durante de la Pandemia

La pandemia del COVID-19 causó un retroceso considerable en la economía del mundo entero, forzando a miles de negocios a cerrar sus puertas tras la cuarentena, lo que redujo casi al 0% el flujo de clientes.

Asimismo, algunas empresas lograron sobrevivir gracias a las ventas en línea, haciendo del eCommerce la forma más viable de mantenerse a flote en la pandemia, siendo México uno de los países más involucrados.

Hasta el momento, de acuerdo con encuestas del INEGI, sólo el 4.3% de los negocios en México está completamente adaptado para funcionar mediante el eCommerce, pero todo indica que esta cifra solo es el comienzo.

eCommerce.

eCommerce en México durante la pandemia

Un estudio realizado por la asociación mexicana de venta online (AMVO) declaró que varias empresas del país dieron un paso hacia la digitalización en sus ventas, supieron que los momentos que estamos atravesando se tornaban en una situación de ‘“arriesgarse o morir”, así que este fue el comportamiento de las micro, medianas y grandes empresas en México:

5 de cada 10 negocios mexicanos incrementaron su presencia en línea.

2 de cada 10 negocios reflejan un incremento de 300% en ventas en línea.

E-commerce aumentó un 90% entre abril y junio del 2020.

Impulsó a empresas mexicanas realizando hasta el 30% de ventas totales en línea, una cifra similar a la registrada en los Estados Unidos.

El 39% de los mexicanos prefiere hacer compras en línea en alimentos.

eCommerce en México.

El eCommerce antes de la pandemia

En el 2018 se registró un aumento de sólo el 18% en transacciones por móvil.

Durante el primer semestre de 2019 registró un aumento de 22% en pagos en línea.

El 47% de los compradores mexicanos recurrieron a plataformas extranjeras para comprar.

El eCommerce “Un gigante que ha despertado”

Las cifras no mienten y el eCommerce se volvió uno de los negocios que supo sacar provecho a la pandemia que hoy vive el mundo, valiéndose de la utilidad que de origen ofrece este servicio en línea a sus usuarios.

En México el comercio electrónico registró un crecimiento de 32% en ingresos, luego de que las ventas en línea alcanzaron los 18,805 millones de dólares; lo que se traduce en un incremento de más de cuatro mil millones de dólares frente a lo registrado en 2019.

Y es que la pandemia del COVID-19 provocó que la movilidad de la gente en las calles se vea obstaculizada para evitar contagios, pero eso no detuvo a la gente de comprar, lo que hizo que miles de negocios adoptaran el eCommerce como un salvavidas para poder resistir a esta pandemia que lleva 11 meses después de que se detectó el primer caso.

Crecimiento.

Expertos señalan que la pandemia provocó un crecimiento de adopción del comercio electrónico equivalente a dos años, es decir, lo que hubiese sucedido en dos años, sucedió en estos meses de pandemia, además de que de 10 usuarios que compraron por primera vez en línea, al menos nueve volverían a comprar algo en línea a corto plazo.

Surgimiento del Comercio Electrónico en el mundo

El eCommerce o comercio electrónico, surgió en los años 60 con los primeros intercambios comerciales a través de una herramienta muy básica pero que cambiaría la historia: el EDI (Electronic Data Interchange). Esta permitía a las compañías la transmisión de facturas y órdenes de compra de forma electrónica.

Fue un impulso para las ya existentes transacciones por catálogo y televentas, en las que los clientes podían realizar sus pagos a distancia usando su tarjeta de crédito, y después recibir el producto en su hogar.

A finales de 1970, el inglés Michael Aldrich revolucionó al mundo con el primer estereotipo de computadora. Este consistía en una televisión modificada por vía telefónica, que se conectaba a una línea de procesamiento computarizado. Sin embargo, el verdadero boom vino a finales de los 80 con la creación del World Wide Web (WWW), por el inglés Tim Berners-Lee. El acceso de usuarios de todas partes del mundo, dio inicio al eCommerce, con una creciente cantidad de intercambios electrónicos y ventas.

eCommerce Michael Aldrich.

Fue hasta el 2012 que en México inician de manera formal los intercambios electrónicos y junto a Brasil se convierte en uno de los mercados latinoamericanos de mayor crecimiento. Se calcula que en el 2020 más del 39% de mexicanos adquirió bienes o servicios en línea, mientras que en 2017 era menor al 30%.

Empresas líderes en la historia del eCommerce

Las empresas pioneras en encabezar el mundo del comercio electrónico fueron Ebay y Amazon, quienes lanzaron en 1995 las primeras tiendas en línea.

Les siguió Dell que para 1997 ya había obtenido más de $1'000,000 USD en ventas digitales.

En el año 2002 eBay adquiere la compañía de PayPal y se convierte en el principal método de pago de las compras electrónicas.

Entre el 2007 y 2008 aparecen los celulares iPhone y Android con acceso a Internet, lo que le dio un impulso sin precedente al eCommerce.

En Latinoamérica la primera compañía de ventas en línea fue Mercado Libre.

Actualmente las tres empresas que encabezan el eCommerce en el mundo son: Amazon, JD.com y Alibabá.

Amazon.

Empresas más importantes del comercio en línea en México

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y el eCommerce Institute anunciaron a las empresas y emprendimientos ganadores del eCommerce Award México 2020.

Los premiados por cada categoría:

Líder del eCommerce en la industria turística: INTERJET

Es una aerolínea mexicana que inició operaciones en 2005, fundada por Miguel Alemán Magnani y presidida por Alejandro del Valle. Operó originalmente con un modelo de aerolínea de bajo costo, pero se transformó gradualmente en un híbrido, ofreciendo una experiencia con servicios asociados con aerolíneas tradicionales.

Líder del eCommerce en Retail: AMAZON.COM.MX

Amazon, Inc. es una compañía de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles. Es una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de Internet.

Entretenimientos y Medios en eCommerce: DISNEY

The Walt Disney Company, también conocida simplemente como Disney, es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo.

Servicios y soluciones para eCommerce: VTEX

Es una multinacional de tecnología especializada en la nube en la que puedes acceder a nuevos mercados y atraer nuevos clientes y proveedores, la primera y única solución totalmente integrada de marketplace, comercio y OMS.

VTEX.

Servicios financieros y Banca Online: MERCADOPAGO

Mercado Pago, es una manera de cobrar. Acepta todas las tarjetas y obtén tu dinero al instante. Acepta todas las tarjetas sin gastos fijos.

Moda & Belleza: TROQUER

Compra y vende las mejores piezas prearmadas de nuestra comunidad de moda sustentable.

Mejor agencia de Marketing: EPA DIGITAL

Es una agencia de posicionamiento de marca que implementa campañas digitales, desarrolla conceptos creativos y crea contenidos para aumentar las ventas de tu negocio.

Mejor Pyme de eCommerce: MOBO

Es la marca líder de accesorios para tu celular en México.

Mejor iniciativa mobile para eCommerce: RAPPI

Rappi es una compañía multinacional de origen colombiano que actúa como plataforma de intermediación entre varios tipos de usuarios. Puedes pedir a domicilio lo que gustes de restaurantes, supermercado, medicamentos y mucho más.

Rappi.

Productos más vendidos

La Asociación, que agrupa a Amazon, Mercado Libre, eBay, Linio, Costco, HEB, Chedraui y Sorianad, informó que dos de cada 10 personas ya realizan su compra de despensa a través de sitios online, el 57 por ciento de éstos porque no encontraron el producto en la tienda física; además seis de cada 10 pide comida a domicilio.

Nielsen México nos da un panorama más claro de cómo benefició el eCommerce a las grandes tiendas que ofertan sus productos en línea durante la pandemia.

Lo más buscado por los consumidores:

Toallas húmedas - Su demanda repuntó 243%

Sardinas - Obtuvo una demanda de 155%

Atún enlatado - Se compró 151% más de lo habitual

Guantes de uso doméstico - Tiene un 125% más de compra

Limpiadores líquidos - Creció su demanda en línea 112%

Productos.

Plataformas más recomendables para abrir una empresa de eCommerce

Vtex

Shopify

Opencart

PrestaShop

Woocommerce

Ramos de negocios más beneficiados por eCommerce

Farmacias

Restaurantes

Pago de servicios

Alimentos y bebidas

Obstáculos en el eCommerce en México

Pocas opciones de pago en línea

Poco uso de métodos bancarios para pagos

Desconfianza de los compradores y hacia los vendedores

Empresas con eCommerce más visitadas actualmente en México

Wish

eBay

Shein

Privalia

Amazon

Liverpool

Gearbest

AliExpress

Mercado Libre

Mercado Libre.

Características esenciales de un eCommerce exitoso

1. Ubicuidad

En el comercio tradicional, un mercado es un lugar físico al que acudimos para comprar o vender. En el comercio electrónico podemos hacerlo desde cualquier parte, a cualquier hora.

2. Alcance global

La tecnología se extiende más allá de los límites nacionales, alrededor de la tierra.

Alcance: Total de usuarios o clientes que un negocio de comercio electrónico puede obtener

3. Estándares

Los estándares de Internet son mundiales. Esto disminuye los costos de entrada al mercado para las empresas y también reduce el esfuerzo de búsqueda por parte de los consumidores.

Se presenta la facilidad de comparar precios, descripciones de productos, proveedores, plazos de entrega.

4. Multimedia En la Web

Frente al mercadeo tradicional, ahora es posible añadir más riqueza a los documentos a un costo prácticamente nulo color, vídeo, audio, texto, imágenes.

5. Interactividad

A diferencia de la mayor parte de medios tradicionales (salvo, hasta cierto punto, el teléfono), el comercio electrónico permite una comunicación en ambos sentidos entre el comerciante y el consumidor.

6. Densidad de la información

Es la cantidad y calidad de la información disponible para todos los participantes en el mercado. En el comercio electrónico se incrementa drásticamente, hay aumento de la competencia real, efectiva.

7. Personalización

El comercio electrónico permite personalizar la información a mostrar al consumidor, mostrar su nombre, anunciar artículos en función de sus intereses o de compras anteriores, etc.

8. Adecuación

Capacidad de cambiar el producto o servicio entregado con base en la preferencias de comportamiento del consumidor.

eCommerce.

Tips para incursionar en el eCommerce

Como sabemos, muchos empresarios o emprendedores se vieron en la necesidad de adaptarse y buscar cómo mantener a flote su negocio con esta nueva normalidad.

Expertos aseguran que realmente para hacer una tienda online solo te hará falta una pequeña inversión económica, y sobre todo una gran inversión en forma de tiempo, quería transmitir la idea de que es posible crear un negocio eCommerce sin la necesidad de una inversión económica importante.

Pasos para crear una tienda online

1. Escoge el nombre y el dominio de tu tienda online: La elección de un buen dominio es esencial en una tienda online. Tanto el nombre como el dominio deben poderse recordar y escribir fácilmente, tienen que ser lo más cortos posible y a poder ser, descriptivos.

2. Elige una buena empresa de hosting: Esta es prácticamente la única inversión que deberás realizar para crear tu tienda online; busca una empresa que te ofrezca un hosting de calidad y garantía. La velocidad de tu tienda online es clave, tanto para los usuarios como para el posicionamiento en los buscadores.

3. Escoge un Dropshipper de garantías: Básicamente se trata de que nuestro mayorista o distribuidor, envíe directamente los productos que nuestros clientes han comprado en nuestra tienda online a su domicilio.

4. Usa un buen CMS para eCommerce: En la actualidad existen muchos CMS para eCommerce totalmente gratuitos y completamente fiables. Todos ellos están diseñados en mayor o menor medida para que puedan ser utilizados por personas sin demasiados conocimientos técnicos.

5. Personaliza tus productos: Amplía la información con detalles del producto, fotos, métodos de uso. Usa la imaginación.

eCommerce.

6. Añade todos los métodos de pago posibles: Es imprescindible ofrecer el máximo de métodos de pago posibles en tu tienda online. Si puedes ofrecer 4, mejor que 3.

7. Crea campañas de publicidad online: Gracias a la publicidad online, podemos dar a conocer nuestra tienda online de forma económica pero sobretodo de forma escalada.

8. Trabaja el marketing online: Tu tienda online funciona correctamente y ya has realizado alguna venta mediante Adwords, algún otro sistema de publicidad o de forma natural. Está bien, ahora es el momento de ampliar el número de ventas.

El eCommerce en cifras

En México 10.8 millones de consumidores compraron al menos un producto o servicio de forma digital por primera vez en 2020.

En 2020 la cifra total de compradores online fue de 191.7 millones de clientes.

El 38.4% de los que compraron fuere mayor de 14 años.

Del 2009 hasta junio de 2018, el valor de la industria del eCommerce se elevó de 24.50 a 233.66 miles de millones de pesos.

Se estima que la cifra anterior durante los momentos más críticos de la pandemia se duplicó.

Usuarios del eCommerce.

eCommerce: “El presente” de los negocios

El eCommerce o comercio electrónico es una realidad que está ocurriendo en este preciso momento en el país, en Cancún por ejemplo este tipo de mecanismo se emplea para ventas de tours y paquetes turísticos vacacionales, una de las características de esta nueva modalidad de hacer negocios es la facilidad, solo se necesita un móvil, internet y una plataforma donde realizar transacciones.

La Verdad Noticias realizó entrevistas a emprendedores que han emigrado del modelo tradicional de negocios al eCommerce y han compartido su experiencia al respecto y en muchos casos existe una recomendación para quienes aún no se atreven a usarlo como otro medio de ventas.

“No es el futuro, es el presente en los negocios, quizá se amplíen más campos a futuro pero el comercio electrónico ya es una realidad, hay rubros como es la educación que está muy rezagado, pero eso se debe a que quieren meter los formatos tradicionales a medios electrónicos en lugar de adaptarse de forma natural a ellos”, nos compartió un emprendedor afín al comercio electrónico.

eCommerce en Cancún.

Después de la pandemia, muchos comercios se vieron obligados a emigrar al modelo digital de negocios, lo que ha impulsado en el último año a la economía de grandes ciudades y países en general.

“Mi papá ha trabajado para empresas como expedia y travelocity. Actualmente se desempeña en Local Expert y toda su venta es digital y telefónica. Les va muy bien y es una manera efectiva de vender los tours, paquetes turísticos, etc”, nos comentó una ciudadana de Cancún.

Y es que Quintana Roo y en especial Cancún, son lugares dedicados al turismo por eso era de esperarse que los tours, experiencias y paquetes turísticos también emigraran a lo digital de una forma efectiva.

“También implementamos eCommerce, la verdad es muy eficiente, los modelos que hemos manejado son muy efectivos y suelen ser muy específicos en los mercados que aspiramos, la verdad tienen muy buen incremento de ventas pero como todo negocio, nada es magia tienes que dedicarle tiempo y rodearte de personas que saben lo que hacen”.

eCommerce en lugares turísticos.

Rosely Rosado / 28 años de edad

¿Ocupabas el eCommerce antes de la pandemia?

Sí. Compraba ciertos objetos en línea. Sobre todo objetos que no estaban en tienda física o que venían del extranjero, sobre todo.

¿Con la pandemia qué tanto aumentó tu uso?

Aumentó bastante, sobre todo los primeros meses críticos, además de que la mayoría de negocios al estar cerrados, te orillaron a comprar en línea.

Experiencias en esta práctica

Son muchas, desde que un producto te puede llegar en un día, hasta otros que te llegaban en uno o hasta cuatro meses.

Candelario Pech / 55 años de edad

¿Ocupabas el eCommerce antes de la pandemia?

No realmente. Mis hijos compran en línea. Yo no suelo comprar en línea porque eso del internet no se me da mucho.

¿Con la pandemia qué tanto aumentó tu uso?

Si cuando mucho habré comprado una o dos cosas en línea durante la pandemia es mucho; mis hijos son los que compran más, yo no.

Experiencias en esta práctica

Ninguna para ser sincero.

Compras eCommerce.

Andrés Hernández / 34 años de edad

¿Ocupabas el eCommerce antes de la pandemia?

Sí lo ocupaba. Creo que hoy en día comprar en línea es una alternativa más en dado caso de no conseguir el producto en tienda física.

¿Con la pandemia qué tanto aumentó tu uso?

Bastante porque no sé qué habrá pasado, pero en la pandemia gasté mucho. Las compras fueron variadas, pero sí aumentaron mis compras en internet.

Experiencias en esta práctica

Pues una de las experiencias fue que los productos llegaban muy rápido, así que no había diferencia en comprar en tienda o virtualmente.

Compras eCommerce.

Pedro Muñoz / 30 años de edad

¿Ocupabas el eCommerce antes de la pandemia?

Sí, sobre todo para comprar en tiendas o negocios de otros estados o del extranjero mismo.

¿Con la pandemia qué tanto aumentó tu uso?

Si hubo un aumento, ya que en la pandemia tuve mucha fuga de dinero. Gasté más de lo normal, no sé si por la paranoia de la pandemia.

Experiencias en esta práctica

Una vez pedí un producto, y en vez de llegar uno, llegaron dos. Fue una especie de 2x1 pero gratis. Realmente fue una buena experiencia.

Aunque la edad influye mucho para las compras en línea, la realidad es que la pandemia del Covid-19 cambiará al mundo y nada será como antes. Sin embargo, por ahora, lo que sí es un hecho es que el comercio electrónico es una alternativa para satisfacer ciertos placeres humanos, entre ellos la tecnología y el entretenimiento.

