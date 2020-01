Estos serán los cambios que se darán en febrero con el Brexit

Después de mil 317 días los británicos abandonaran a la Unión Europea (UE) y esto se dará el próximo 1 de febrero, con esta separación se tendrán que dar varios cambios y es que en un periodo de transición de 11 meses todos los intercambios comerciales entre Reino Unido y la UE continuarán igual pero solo hasta finales de 2020.

Será en este periodo que Londres y Bruselas negociarán cual será su futura relación, mientras tanto se comenzarán a dar algunos cambios que han sido considerados como prácticos dentro del Brexit.

A partir del 1 de febrero, Reino Unido dejará de pertenecer a la Unión Europea, lo cual significa que esta última perderá a uno de sus miembros más ricos y grandes del bloque, pero también unos 66 millones de habitantes, con lo que la UE tendrá una disminución en su población de 5.5 por ciento.

El Brexit dará inicio el 1 de febrero y estos serán los cambios

Cambios politicos por el Brexit

Cuando Bruselas retire la bandera del Parlamento Europeo simboliza la separación oficial de Reino Unido el cual se convertirá, por decirlo así en un “tercer país”, además ninguno de los 73 eurodiputados británicos que fueron elegidos en mayo ocupará un escaño por lo que 46 puestos serán reservados para futuros Estados miembros mientras que 27 serán redistribuidos entre los países restantes de la Unión Europea.

En el caso de Londres este ya no tendrá derecho a presentar un candidato para un puesto de comisario europeo, así como también ya no será invitado el primer ministro británico a las cumbres europeas, mientras que los miembros del gobierno no asistirán a las reuniones ministeriales.

El vicepresidente de la Cámara de los #Comunes, Nigel Evans, informó que la comisión de Asuntos Constitucionales de la #Eurocamara aprobó el acuerdo del #Brexit, por lo que recomendará al #pleno se discuta y apruebe el próximo miércoles. pic.twitter.com/53hwKK5o40 — Eddy Warman (@EddyWarman) January 28, 2020

Algo que se debe tener en cuenta es que Reino Unido, quien es el segundo mayor contribuyente neto al presupuesto de la UE continuará pagando sus impuestos hasta el final de la transición.

Esto pasará con los ciudadanos

La ONU señala que 1.2 millones de ciudadanos británicos viven en un país de la UE, los cuales se encuentra principalmente en España, Irlanda, Francia, Alemania e Italia. Ahora bien, al retirarse Reino Unido los expatriados radicados a ambos lados del Canal de la Mancha, antes del final del período de transición, podrán mantener tanto sus derechos de residencia como de trabajo en el país de acogida.

Lo que se debe tener en consideración es que los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido deben registrarse para beneficiarse de estos derechos, pero en el caso de los británicos que viven en la Unión Europea, los procedimientos serán diferentes dependiendo del país donde estén.

