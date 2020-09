Aeropuertos de Colombia vuelven a operar tras 5 meses de paro por covid-19

Aeropuertos de Colombia vuelven a operar tras 5 meses de paro por coronavirus

Los aeropuertos de Colombia fueron de los más afectados por la contingencia generada por el covid-19, pues durante un lapso mayor a 5 meses permanecieron inactivos en la mayoría del país.

Durante este martes, las autoridades informaron que el transporte aéreo volvería a ponerse en funcionamiento en pro del turismo, pues esperan reactivarlo con la llegada de más vuelos en rutas nacionales en aeropuertos colombianos.

Asimismo, se espera que la reactivación de las rutas nacionales en los aeropuertos de Colombia ayuden a la economía del país a recuperarse, pues de este dependen otros ramos que generan ingresos con base en el turismo que arriba.

Los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y otras ciudades del país, aviones de Avianca, Latam, Viva Air y Satena, entre otras aerolíneas, alzaron vuelo con miles de viajeros.

Entre ellos estaba Carmen Muñoz, una mujer mayor quien no ocultaba su emoción por el hecho de poder viajar de Cartagena de Indias a Medellín a visitar a sus nietos “y a pasar un rato de esparcimiento allá con ellos, aunque sea encerrados. Pero me gozo con ir a verlos porque tengo rato de no verlos”, dijo.

Colombia tiene hoy 615.168 casos confirmados de la COVID-19, de los cuales 134.741 están activos, y 19.663 fallecidos. Los primeros viajeros que llegaron hoy a Cartagena de Indias, meca del turismo colombiano, fueron recibidos en el aeropuerto Rafael Núñez por el alcalde de la ciudad, William Dau.

Taxistas se benefician con la reapertura de aeropuertos

El gremio de taxistas del aeropuerto de Cartagena expresó su alegría por el retorno de los vuelos y aunque este comienzo representa tan solo el 10 % de las operaciones aéreas en un día normal antes de la pandemia, confían en que la reapertura “será de una forma gradual”.

El presidente del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena, Félix Barrios, dijo que cree “que todo esto tiende a mejorar y a tener buenas condiciones económicas”.