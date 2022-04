Zelensky reacciona al ataque de estación de tren de Ucrania que dejó 40 muertos

El presidente ucraniano, Volodímyr Zelensky, criticó al ejército ruso como un "mal que no conoce límites" el viernes luego de un ataque a una estación de tren en el este de Ucrania que, según las autoridades, dejó decenas de muertos, información que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que las fuerzas rusas llevaron a cabo dos ataques con misiles en la estación de tren de Kramatorsk, donde se estaba llevando a cabo una evacuación de civiles.

Las imágenes tomadas en los últimos días han mostrado grandes multitudes de ucranianos de pie en las plataformas de la estación con la esperanza de tener la oportunidad de escapar de la sangrienta invasión de Rusia, que ahora ha entrado en su día 44.

“Al no tener la fuerza y el coraje para enfrentarnos en el campo de batalla, están destruyendo cínicamente a la población civil”, escribió Zelensky en su página de Facebook el viernes por la mañana. "Este es el mal que no conoce límites. Y si no se castiga, nunca se detendrá".

Al menos 39 personas murieron en el ataque a la estación de tren, según el gobernador regional.

Decenas de personas murieron, hay muchísimos heridos; algunos de gravedad

Zelensky dijo que "alrededor de 100 personas resultaron heridas de diversos grados de gravedad".

También dijo que "miles de ucranianos pacíficos estaban esperando la evacuación" en el momento en que se desarrolló el ataque.

Un video publicado por Zelensky parecía mostrar a los socorristas examinando cuerpos sin vida esparcidos por el equipaje en la plataforma de la estación.

La carriola de un bebé, abandonada, se ve en una foto rodeada de charcos de sangre salpicados en el suelo.

Otro video que publicó mostraba a los bomberos tratando de apagar un incendio en el estacionamiento de la estación.

Rusia niega que su ejército haya tenido algo que ver con el ataque.

“Todas las declaraciones de los representantes del régimen nacionalista de Kiev sobre un supuesto ataque con misiles por parte de Rusia en la estación de tren de la ciudad de Kramatorsk el 8 de abril son una provocación y son absolutamente falsas”, publicó su Ministerio de Defensa en Telegram.

"Hacemos hincapié en particular en que los misiles tácticos Tochka-U, cuyos restos se encontraron cerca de la estación de tren de Kramatorsk y fueron publicados por testigos presenciales, son utilizados únicamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania", afirmó también el ministerio.

Las autoridades ucranianas señalaron que han muerto 97 niños durante los ataques rusos, cifras alarmantes, dado a que la guerra continúa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!