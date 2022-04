Zelenski dice que Ucrania opondrá una fuerte resistencia en el este.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dicho que Ucrania no está dispuesta a ceder territorio en la parte oriental del país para poner fin a la guerra con Rusia y se está preparando para ofrecer una dura resistencia frente a una esperada ofensiva a gran escala en el este del país. .

“No renunciaremos a nuestro territorio”, dijo Zelenskyy a CNN en una entrevista exclusiva transmitida el domingo, y agregó que la lucha por la región oriental de Donbas podría determinar el resultado de la guerra en su totalidad.

El presidente ucraniano advirtió que Rusia podría intentar apoderarse de Kiev nuevamente si captura Donbas. “Por eso es muy importante para nosotros no permitirles, mantenernos firmes, porque esta batalla… puede influir en el curso de toda la guerra”, dijo el presidente Zelenski.

¿Qué más dijo Volodimir Zelenski sobre Rusia?

“Porque no confío en el ejército ruso ni en el liderazgo ruso”, continuó el presidente de Ucrania. “Es por eso que entendemos que el hecho de que luchamos contra ellos y se fueron, y estaban huyendo de Kiev, desde el norte, desde Chernihiv y desde esa dirección, no significa que puedan capturar Donbas, no llegarán más lejos hacia Kiev”.

Presidente de Ucrania pide la visita de Joe Biden

Zelenski dijo que también creía que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitaría Ucrania. Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que no hay planes para que el presidente de 79 años lo haga, aunque están considerando enviar un emisario a Kiev.

“Creo que [vendrá]”, dijo Zelenski, “pero es su decisión, por supuesto, y sobre la situación de seguridad, depende”. “Pero creo que es el líder de los Estados Unidos, y por eso debería venir aquí a ver”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, elogió el respaldo de Biden hasta ahora a su país en una entrevista transmitida el domingo por CBS y dijo que la visita del líder estadounidense "sería un importante mensaje de apoyo".

“Una reunión personal entre dos presidentes también podría allanar el camino para nuevos suministros y de… armas estadounidenses a Ucrania y también para discusiones sobre la posible solución política de este conflicto”, agregó.

