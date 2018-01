'Youtuber' pide cinco noches gratis en un hotel de Dublin y la vetan

Elle Darby

Totalmente asombrados, así se quedaron los miembros de la dirección del hotel 'The White Moose Café', en Dublín, cuando leyeron el correo electrónico de una joven de 22 años, Elle Darby, pidiendo cinco noches gratis a cambio de publicidad en sus redes sociales.

Según publica The Independent, en el email, la joven se presentaba como 'influencer' y explicaba que contaba con 76.000 seguidores en Instagram y 87.000 en su canal de YouTube: "Trabajo como influencer [...] mi pareja y yo queremos ir a Dublín a pasar San Valentín y buscando sitios para alojarme he encontrado su hotel y me encantaría enseñarlo en mis redes para recomendarlo". Y tras este argumento, Elle pedía las cinco noches gratis.

A través de Facebook, el hotel ha contestado rotundo: "Gracias por tu correo buscando alojamiento gratuito, se necesitan pelotas para escribir un mail así. Si te dejamos dormir aquí, ¿quién pagará al personal? Tal vez deberíamos decir a los trabajadores que aparecerán en tus vídeos en lugar de tener un sueldo por su labor [...] la respuesta es no".

La 'influencer', al respecto, asegura que no esperaba algo así y que se se siente desolada: "Jamás he sentido esto, me he puesto triste, enfadada... he sido humillada".