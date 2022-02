Youtuber mexicano se encuentra atrapado entre la guerra de Rusia y Ucrania

Ha últimas horas de este miércoles 23 de febrero, Rusia ha comenzado una guerra contra el territorio ucraniano, en la región de Dombas, en donde de acuerdo a medios internacionales los bombardeos ya empezaron en la localidad.

A través de las redes sociales, empiezan a circular videos de como los misiles empiezan a caer sobre las localidades ucranianas, de echo ahí se encuentra Alex Tienda, Youtuber mexicano que hace contenido de viajes por el mundo, quien en esta ocasión decidió viajar a este país de conflicto para captar los mejores momentos para sus seguidores, sin pensar que la presunta Tercera Guerra Mundial daba inicio.

Alex Tienda se encuentra escondido

Porque las historias del youtuber @AlexTienda quien se encuentra en Ucrania mientras han dado inicio la operación militares de Rusia.pic.twitter.com/U8NGxDQomE — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 24, 2022

Miles de seguidores se encuentran preocupados por el creador de contenidos, ya que en sus cuentas oficiales, se le nota con temor ante los hechos que se estan realizandon en este momento, de echo ha puesto en que pensar a sus fans por la cantidad de historias que sube en su Instagram.

“Solo quiero dejar muy en claro… Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión… Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo” publico en su cuenta de twitter.

��¡NUEVO VIDEO! ��

Entré a un BÚNKER de la GUERRA FRÍA! �� debajo del HOTEL!

����Link: https://t.co/IWbFb4AGjW



¿Me ayudan a compartirlo? �� pic.twitter.com/5tWhzRNnQB — Alex Tienda (@AlexTienda) February 16, 2022

El youtuber viajó a Ucrania para documentar la tensión geopolítica que se vive en el país europeo, ante una inminente invasión rusa. Tienda se caracteriza por crear contenido de tipo documental y de viajes, por lo que ha visitado naciones en conflicto como Afganistán, Corea del Norte y Venezuela.

Alex Tienda es originario de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Desde hace 10 años produce videos para su canal de YouTube, que se fundó en marzo de 2006, convirtiéndose así en uno de los más antiguos de México. Actualmente tiene más de tres millones de suscriptores. En sus videos, generalmente, comparte datos culturales, históricos y curiosos de los países que visita.

